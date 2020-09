Drama actriței Melody Thomas Scott. Interpreta lui Nikki din "Tânăr și neliniștit" a vorbit despre abuzurile suferite în copilărie

"Menționez foarte devreme [în carte] că am o amintire foarte ciudată în copilăria timpurie - și am întâlnit doar o altă persoană care are și asta - dar îmi amintesc totul, iar jurnalele mele din copilărie au fost foarte interesante."

"Am toate jurnalele mele de pe vremea când aveam 7 ani și apoi, ca adult, am toate agendele mele și vă pot spune la ce dată am făcut un interviu. Așadar, a avea toate acestea a fost minunat pentru referințele la ce s-a întâmplat și când. Dar îmi amintesc totul și asta a fost probabil o parte a problemei mele: când am început să scriu aceste lucruri întunecate, mintea mea m-a dus chiar acolo și eram în cameră, iar aceasta este o binecuvântare și un blestem."

"Durerea va rămâne așa cum a fost pentru totdeauna"

"Am crezut că am lucrat la toate, cu toți anii de terapie, medicamente și tot, dar așa cum am învățat foarte repede când m-am așezat prima dată, „Mmm nu”. Nu te lasă niciodată cu adevărat; va trăi întotdeauna în interiorul tău - în inima și în capul tău - și trebuie să găsesc modalități de a face față."

Bunica bolnavă mintal a fost cea care știa despre abuzurile pe care le îndura nepoata ei pe platourile de filmare

"De la prima dată când lucrurile au început să apară literalmente în fața ochilor ei - aveam 4 ani - știam inerent că acest lucru era greșit. Stătea probabil la cinci metri distanță de noi și îmi amintesc că o priveam cu ochii care spuneau: „Vezi ce se întâmplă? Ai de gând să faci ceva în legătură cu asta? ” Și, bineînțeles, nu a făcut-o și cred că am știut din prima instanță că nu va vorbi niciodată despre asta.

Nu a avut niciun rost să aduc vreodată în discuție. Toată casa se temea de ea. Ne-am plimbat pe coji de ouă pentru că ea ar putea să plece și să țipe ore în șir și, bineînțeles, nu am putut face nimic în acest sens. Este un mediu terifiant când ai pe cineva complet irațional."