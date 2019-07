A murit Rutger Hauer, unul dintre cei mai mari actori ai filmelor de acțiune! Artistul s-a stins la vârsta de 75 de ani

Rutger Hauer a fost unul dintre actorii care i-au încântat pe fanii filmelor de acțiune din România decenii întregi. Olandezul a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști europeni, fiind distribuit în zeci de producții hollywoodiene.

Rutger Hauer s-a născut pe 3 Septembrie 1949. El a jucat în filmul istoric de renume mondial "Evadare din Sobibor", fiind în rolul principal, în pielea eroului rus Alexander Pecherski.

Frumos, energic și fluent in mai multe limbi, Hauer si-a facut prima apariția la sfârșitul anilor '60 în Olanda. "El a fost alcătuit topul starurilor olandeze în 1973 împreună cu Monique van de Ven în drama explozivă erotică a lui Verhoeven, "Delightul turc", care a devenit o lovitură de box-office și a obținut un semn de Oscar ca cel mai bun film străin.

A debutat pe micul ecran, ca ofițer nazist, Albert Speer, în adaptarea pentru tv din 1982 a cărții lui Speer "În interiorul celui de-al Treilea Reich".

Alte filme celebre în care a apărut: Wedlock, Sin City, Confessions of a Dangerous Mind, Ladyhawke, Buffy the Vampire Slayer, The Osterman Weekend, The Blood of Heroes, Batman Begins, Hobo with a Shotgun, and The Rite.