Actorul Logan Williams a murit la 16 ani. Care este cauza decesului, conform legiștilor

Un raport BC Coroners Service, obținut de The New York Post, confirmă că Logan a cedat ”neintenționat toxicității drogului fentanil”. Moartea actorului a fost clasificată drept ”accidentală”.

Noile documente afirmă că Logan ”s-a luptat cu problemele de sănătate mintală și a consumat în trecut substanțe ilicite”. Conform BC Coroners Service, tânărul actor a fost găsit inconștient pe 26 februarie 2021, cu doar cinci săptămâni înainte de moartea sa.

În urma incidentului, Logan a fost diagnosticat cu o ”leziune cerebrală semnificativă care i-a afectat memoria și activitatea”. A petrecut două săptămâni internat în spital înainte de a fi transferat într-o casă de îngrijire.

Cum a devenit cunoscut Logan Williams

Logan - care era originar din Canada - avea doar 10 ani când a debutat în filmul The Color Of Rain. A câștigat rolul după prima sa audiție.

În același an a început să apară în serialu When Calls The Heart alături de Lori Loughlin. A continuat să apară în mai multe emisiuni TV, inclusiv Supernatural, dar este cunoscut mai ales pentru rolul său din Flash.

Prestația sa din cele opt episoade i-au adus premiul Joey, iar ultima apariție în producție a fost în 2015.

Câțiva ani mai târziu, Logan ar fi început să consume droguri, potrivit mamei lui, Marlyse Williams.

Ea a declarat pentru New York Post că a devenit conștientă de faptul că fiul ei consuma substanțe interzise în momentul în care audițiile au devenit „mult prea stresante” pentru tânărul actor.

Marlyse a descoperit că mai întâi consumă marijuana, dar a spus că a crescut rapid către alte droguri.

Femeia a recunoscut că nu era complet sigură, la momentul respectiv, că Logan consumă alte substanțe nocive, dar pe măsură ce dependența lui continua, „a negat complet pentru că îi era atât de rușine”.

În următorii trei ani, Marlyse a spus că a încercat mai multe moduri de a-și ajuta fiul să scape de dependență. Fără succes, însă, pentru că Logan s-a stins din viață din cauza substanțelor pe care le lua.