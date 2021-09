Jason Momoa a dezvăluit cum arată noul „costum invizibil”. Imagine cu actorul din timpul filmărilor „Aquaman and the Lost Kingdom”

Pe lângă costumul clasic văzut în primul film, Momoa a postat prima imagine cu aşa-numitul „costum invizibil” al personajului său.

Costumul mulat metalic are reflexii albastre, iar pe braţe şi coapse, aplicaţii gri. „Runda a doua. Costum nou. Mai multă acţiune”, a scris el.

Cum arată costumul din „Aquaman and the Lost Kingdom”

„Aquaman and the Lost Kingdom”, continuarea filmului DC din 2018, a fost propus Warner Bros. de Momoa în timpul filmărilor pentru primul lungmetraj.

Din distribuţie fac parte Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II şi Temuera Morrison, potrivit news.ro.

Filmul fantasy de acţiune „Aquaman” a generat, la nivel global, încasări de 1,14 miliarde de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Jason Momoa este marele actor, care a interpretat personajul celebru Khal Drogo, în serialul „Game of Thrones”.

Momoa s-a născut în 1979 în Nānākuli, Honolulu, Hawaii. Acesta a fost crescut în Norwalk, Iowa, de către mama sa. În 1998, Momoa a fost descoperit de designerul Eric Chandler, care observând-ui calitățile fizice, l-a încurajat să înceapă o carieră de model.

La 19 ani, a lucrat cu jumătate de normă într-un magazin de surf înainte de a fi distribuit în serialul de acțiune Baywatch Hawaii, unde a apărut ca Jason Ioane (1999-2001).

Pe lângă aparițiile sale în North Shore (2004-2005), Johnson Family Vacation (2004) și Stargate: Atlantis (2005-2009), Momoa a fost distribuit în rolul Roman în patru episoade ale serialului de televiziune comedie-dramă The Game (2009) ).

Momoa și-a câștigat rolul lui Khal Drogo în Game of Thrones de la HBO prin audiția sa, în care a interpretat un Haka, unul dintre multele dansuri maorice intimidante folosite în mod tradițional pentru a transmite o provocare unui adversar sau o întâmpinare pentru un vizitator.

Viața amoroasă a lui Jason Momoa. Cum cine s-a iubit actorul

Singura femeie pe care a iubit-o vreodată Jason Momoa are doar 1,57 metri înălțume și este cu 12 ani mai în vârstă decât el. Când s-a îndrăgostit de ea, actorul era doar un copil, iar ea era deja o celebritate.

Jason Momoa a povestit cum s-a îndrăgostit de actrița Lisa Bonet, dar și cum a reacționat când a întâlnit-o.

La vremea când s-a îndrăgostit de Lisa Bonet, Jason Momoa avea doar opt ani și o urmărea, la fel ca mulți alții, în „The Cosby Show”, în care ea interpreta personajul Denise Huxtable. Cu un stil excentric și unic, Lisa Bonet a furat multe inimi.

Într-un interviu acordat pentru „The Late Late Show with James Corden”, Jason Momoa a povestit: „A fost mai mult decât iubire la prima vedere. Am văzut-o la televizor și am spus ceva de genul: «Mami, pe ea o vreau». M-am gândit: «Te voi urmări pentru tot restul vieții mele și te voi avea». Întotdeauna mi-am dorit să o întâlnesc. Ea a fost întodeauna o regină”.

Însă, Jason Momoa, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajelor Ronon Dex din „Stargate Atlantis”, Khal Drogo din „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, dar și a rolului principal din „Aquaman”, i-a spus această povestea soției lui abia după ce au devenit părinți pentru a doua oară.

Jason Momoa și Lisa Bonet sunt văzuți ca un cuplu nonconformist. Cei doi au împreună doi copii cu nume inedited - o fiică, Lola Iolani Momoa, în vârstă de 11 ani, și un fiu, Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, în vârstă de 10 ani. Numele lor înseamnă „șoim regal”, respectiv „războinic, putere, ploaie și întuneric”.

