Ce mai face și cum arată acum Rya Kihlstedt, actrița din rolul hoaței în Singur Acasă 3

Rya Kihlstedt a jucat rolul negativ în filmul Singur Acasă 3, primind rolul hoaței Alice Ribbons. Acum în vârstă de 51 de ani, actriță consideră că acel rol a fost unul dintre cele mai dragi pentru ea.

Printre alte filme de succes în care a mai jucat frumoasa Rya se numără și Deep Impact (1998), Women in Trouble (2009) și The Atticus Institute (2015).

De asemenea, celebra actriță a avut un rol și în serialul Dexter, unde a interpretat-o pe Dr. Michelle Ross, iar în musicalul Nashville, Rya a jucat rolul lui Marilyn Rhodes. În 2015, frumoasa actriță a ajucat și în serialul Heroes Reborn.

Cine e și cum arată acum Rya Kihlstedt din Singur Acasă 3

Actrița cu origini suedeze a absolvit facultatea Skidmore la secția Teatru și arte în 1991, iar debutul ei în lumea cinematografiei a fost în 1993, în filmul thriller Arctic Blue. În 1995 actrița a trebuit să facă față mai multor proiecte. Ea a jucat în mini-seria Heaven & Hell: North & South, Book III, iar apoi a obținut rolul lui Lizzie Elmsworth în filmul The Buccaneers.

După succesul din 1997 cu Singur Acasă 3, în 1998 Rya a jucat în filmul SF Deep Impact. În același an, actrița a jucat și în filmul Brave New World, alături de Peter Gallagher, film inspirat din romanul Aldous Huxley.

În 1999, Rya a decis să ia o pauză de 10 ani de la cariera sa de actriță pentru a se focusa pe creșterea copiilor ei, după ce avea deja 2 copii. Ea și actorul Gil Bellows s-au căsătorit în 1994 și au împreună o fetiță și un băiețel. Rya este sora celebrei violinist Carla Kihlstedt.

În 2009, Rya s-a întors lumea filmului, jucând prima oară în pelicula Women în Trouble, alături de Crala Gugino. Frumoasa actriță a jucat în mai multe seriale precum Covert Affairs, Criminal Minds, NCIS, CSI: Crime Scene Investigation și Drop Dead Diva, potrivit IMDb.

Actrița a fost extrem de apreciată și pentru aparițiile sale din Once Upon a Time, Ray Donovan, Agents of S.H.I.E.L.D. și serialul Law & Order True Crime. În 2020 a jucat în serialul A Teacher.

Rya în filmul Singur Acasă 3

Rya o interpretează pe Alice, una dintre cei trei escroci care încearcă să îl prindă pe micuțul Alex. Filmul Singur Acasă 3, deși nu a avut același succes ca filmele Singur Acasă 1 și Singur Acasă 2 din aceeași franciză, a fost îndrăgit de public.

Alex Linz, în rolul lui Alex Pruittt, învață să își apere singur casa de hoți în momentul în care e lăsat singur acasă de familia lui chiar de sărbători, cu puțin timp înainte de Crăciun.

Alice și ceilalți trei hoți care contribuie la acest jaf îi fac viața un calvar micuțului Alex, dar acesta, fiind extrem de isteț, pune la cale multe capcane pentru cei 4 hoți.