Ce mai face și cum arată acum Alex Linz, actorul din rolul lui Alex Pruitt, puștiul din Singur Acasă 3

Alex David Linz, devenit faimos pentru rolul lui Alex Pruitt în filmul Singur Acasă 3, are acum 32 ani. El a devenit faimos pe vremea când avea doar 8 ani, atunci când a primit rolul din celebrul film de Crăciun.

Alez Linz a jucat rolul lui Alex Pruitt în 1997 și e un actor origini americane și evreiești. A devenit rapid preferatul tuturor pe când era doar un puști, datorită talentului său actoricesc și faptului că era foarte carismatic și buclucaș.

Cine e Alex Linz, actorul din Singur Acasă 3

Multe dintre rolurile pe care le-a primit au fost în perioada copilăriei, devenind unul dintre actorii-copii preferați ai tuturor timpurilor, exact cum s-a întâmplat cu Macaulay Culkin.

Alex provine dintr-o familie mai puțin numeroasă decât cea a lui Culkin, având doar 2 surori, pe Lily și Livia. Părinții lui Alex au divorțat încă de când el era un copil și a rămas în grija mamei sale. El a absolvit liceul Alexander Hamilton din Los Angeles, pe vremea când avea propria lui formație numită The Fez Armada.

Apoi el a urmat cursurile Universității din California, Berkeley pe care a absolvit-o în 2011. Pe timpul facultății, Alex a fost membru al unui grup care făcea improvizație, grup numit Jericho!. În 2017, el a absolvit și programul de master în domeniul planificării urbane și regionale la UCLA.

Pe lângă succesul înregistrat cu filmul Singur Acasă 3, Alex a mai jucat și rolul lui Phillip Chancellor IV în telenovela The Young and the Restless, apoi în filmul One Fine Day (1996). Alex a mai jucat și în My Brother The Pig, Bruno (2000), Bounce, The Jennie Project (2001).

În 2003, Alex a avut un succes enorm când a primit rolul lui Alex Schlotsky în serialul Disney numit Full-Court Miracle, regizat de Stuart Gillard. De asemenea, tânărul actor a jucat și în comedia de fmilie Exit 9, iar apoi a apărut în seriale precum “Crossballs: The Debate Show” și “Jack & Bobby”. În 2005, Alex a jucat rolul lui Billy în filmul “The Amateurs”.

Filmul Singur Acasă 3 nu a înregistrat un succes atât de mare precum filmul Singur Acasă 1 și asta pentru că fanii seriei au văzut că lipsește familia McCallister, cu care erau obișnuiți și pe care au îndrăgit-o foarte mult.

Ce avere a strâns Alex David Linz din actorie

Alex Linz a reușit să câștige în jur de 400.000 de dolari datorită implicării sale în industria de entertainment, apărând în 38 de filme și seriale. Cariera sa de actor a durat din 1995 până în 2007, potrivit The Biography.

După ce a renunțat la cariera de actor, Alex a început să lucreze în 2013 ca instructor de știință, datorită specializării sale de la programul de masterat, în tabăra educațională din Oakland, California. Apoi el a primit rolul de cercetător pentru Smith & Baltaxe, LLP.