CFMOTO își face debutul pe marile ecrane

ATVRom, sponsor al filmului, a petrecut doua ore de buna dispozitie alaturi de vedete si oameni de film.

Comedia anului, “Pup-o, ma! 2 - Mireasa Nebuna”, in regia Cameliei Popa, este povestea a trei frati ciobani interpretati de Alin Panc, Cosmin Selesi si Varu Sandel, care au trecut de varsta insuratorii si vor cu disperare sa pupe o mandra de Ziua Lanii.

Lor li se alatura Florin Busuioc, Lora, Madalina Anea, Andreea Samson, Oana Ionita, Corina Bors, Ioana Giurgiu.

UFORCE 1000, vedeta a brandului CFMOTO, face senzatie in varf de munte si ia parte la actiune ca un adevarat actor. Stim de la sursa ca UTV-ul, pe langa “rolul” sau din film, a fost de mare ajutor echipei pe tot parcursul filmarilor. Dealul pe care se afla stana baciului Zmeu (Florin Busuioc) a fost o incercare pe placul vehiculului, care iubeste off-road-ul. Desi la prima sa aparitie intr-un lung-metraj, el s-a integrat perfect in echipa si in peisaj.

Daca nu ne credeti, va invitam sa veniti in cinema sa il vedeti performand, alaturi de mari actori! Peripetiile si situatiile comice se tin lant, iar la final sigur veti pleca acasa cu un sentiment de voie buna.

ATVRom iti recomanda sa lasi deoparte grijile, sa mergi la cinema pentru doua ore de film romanesc si sa razi cu pofta la comedia toamnei!

