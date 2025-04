Vlad Drăgulin, fotografia din adolescență care a atras atenția fanilor. Cum arăta actorul la vârsta de 14 ani

Vlad Drăgulin, actor de meserie, a devenit cunoscut pentru sketch-urile sale în care imita diferite personaje, de la Nicușor de la Brăila la Vadim Tudor.

Vlad Drăgulin a prezentat câteva sezoane de iMai Mult Umor, rol care l-a determinat să intre în pielea mai multor personaje.

În prezent, el este unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din România, cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru colaborările de succes cu Mihai Bendeac, dar și pentru proiectele recente alături de Speak.​

Cum arăta Vlad Drăgulin în adolescență

Drăgulin a devenit cunoscut publicului larg prin emisiunea „În puii mei”, difuzată la Antena 1, unde a interpretat diverse personaje comice. Colaborarea sa cu Mihai Bendeac a continuat în serialul „Băieți de oraș”, unde a dat viață personajului Malone, un rol care i-a adus și mai multă popularitate.

Deși la începutul carierei sale, unii colegi și profesori de la facultate l-au sfătuit să renunțe la acest gen de umor, Drăgulin a continuat să-și urmeze pasiunea pentru comedie. ​

În 2024, Drăgulin și Bendeac au colaborat din nou în filmul „Căsătoria”, regizat de Mihai Bendeac, unde Vlad Drăgulin joacă un rol principal. Filmul a fost lansat în 2024 și a marcat debutul regizoral al lui Bendeac. ​

Vlad Drăgulin a apărut de curând și într-un videoclip muzical pentru artista Jo. Piesa cântăreței ,care a debutat în muzică la X Factor în sezonul 2, se numește Fatata și a acaparat deja mediul online.

Recent, actorul a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu el de la ziua lui de naștere de la 14 ani, amintindu-și cu drag de adolescență și de muzica foarte diversificată pe care o asculta la acea vreme.

"Am descoperit la Buzău această poză de cand făcusem 14 ani, cat și colecția de casete si cd-uri cu muzica pe care o ascultam eu. Eram super mândru de alegerile mele muzicale si de tricoul meu cu System of A Down. Diriginta mea, nu.

Eu nu veneam în costum la scoala (nici nu era obligatoriu)și își facea reale griji pentru viitorul meu, că sunt influentat de muzica diavolului…Iar tinerii de vârsta cu mine si cu prietenii mei credeau ca suntem sataniști….

Voiam sa zic doar ca nu ne-am lăsat influențați; noi nu credeam ca e ceva în neregulă cu muzica pe care o ascultam sau cu hainele pe care le purtam și am continuat să fim așa cum voiam noi și, in the eeend, nu s-a întâmplat nimic dramatic cu noi. Suntem toti ok.

Sincer, daca m-aș întâlni cu cel din poza, i-as zice ,,Bravo!”", a scris Vlad Drăgulin la descrierea imaginii.

În paralel cu activitatea sa în televiziune și film, Vlad Drăgulin a explorat și mediul online. Alături de Speak, a realizat emisiunea „Îs geană pi tini”, un show digital difuzat pe site-ul a1.ro, în care cei doi comentau într-un mod amuzant postările și InstaStory-urile vedetelor. ​

De asemenea, Drăgulin și Speak colaborează în continuare pentru diverse podcasturi, unde discută subiecte variate, de la experiențe personale până la evenimente din actualitate. Aceste proiecte au fost bine primite de public, consolidându-le prezența în mediul online.​

Vlad Drăgulin și-a construit o carieră solidă în lumea divertismentului românesc, demonstrând versatilitate și adaptabilitate în diverse medii, de la televiziune și film până la platformele online.

