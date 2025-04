Ultimele gânduri ale DJ-ului Avicii. Ce a notat artistul în jurnal înainte de a-și lua viața

DJ-ul avea doar 28 de ani când a murit, acum șapte ani. Cu o zi înainte de moartea sa tragică, Avicii a scris o ultimă notiță sfâșietoare în jurnal.

Duminică, 20 aprilie, s-au împlinit șapte ani de la moartea îndrăgitului DJ. Deși au trecut atâția ani, încă se află detalii despre acel moment tragic.

Ultimele gânduri ale DJ-ului Avicii

Muzicianul suedez (al cărui nume real era Tim Bergling) și-a pus capăt zilelor după o lungă luptă cu dependențele și cu problemele de sănătate mintală. Familia lui, copleșită de durere, a publicat atunci o scrisoare deschisă în care a vorbit despre suferințele lui Avicii, spunând că „își dorea să găsească liniștea”.

Textul emoționant spunea astfel: „Dragul nostru Tim era un căutător, un suflet artistic fragil care încerca să găsească răspunsuri la întrebări existențiale. Un perfecționist ambițios, care a muncit și a călătorit într-un ritm intens, ajungând la un nivel de stres extrem.

Articolul continuă după reclamă

Când a renunțat la turnee, tot ce își dorea era să găsească un echilibru în viață, ca să poată fi fericit și să facă ceea ce iubea cel mai mult – muzica”.

„S-a luptat mult cu gânduri legate de sens, viață, fericire”, continua mesajul. „Nu mai putea merge mai departe. Își dorea doar să găsească liniștea. Tim nu era făcut pentru mașinăria industriei în care ajunsese; era un băiat sensibil, care își iubea fanii, dar evita lumina reflectoarelor. Tim, vei fi mereu iubit și ne va fi mereu dor de tine. Omul care ai fost și muzica ta vor păstra vie amintirea ta”.

Viața lui Avicii a fost prezentată într-un documentar

Viața DJ-ului a fost subiectul unui documentar lansat anul trecut, intitulat „Avicii: I’m Tim”, care a explorat impactul pe care faima l-a avut asupra lui. Documentarul include interviuri cu vedete precum Chris Martin, Nile Rodgers și David Guetta.

Povestea este narată chiar de Avicii, prin fragmente dintr-un interviu realizat spre finalul carierei sale, completate de interviuri nemaivăzute și imagini de arhivă.

În acest documentar emoționant, DJ-ul cunoscut pentru hituri ca „Wake Me Up” și „I Could Be the One” a vorbit deschis despre anxietatea copleșitoare cu care se confrunta și despre cum turneele continue îl „distrugeau”.

Citește și: Un concert tribut Avicii, cu David Guetta şi Adam Lambert, în decembrie la Stockholm

Lupta artistului a fost redată și în cartea „Tim – Biografia oficială a lui Avicii”

Lupta lui Avicii a fost redată și în cartea „Tim – Biografia oficială a lui Avicii”, apărută în 2021 și scrisă de jurnalistul suedez Mans Mosesson.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Autorul a stat de vorbă cu persoane importante din viața artistului, printre care părinții săi, Anki Lidén și Klas Bergling, foste iubite, prieteni apropiați și colaboratori.

Mosesson a avut acces și la câteva lucruri personale ale lui Avicii, inclusiv un jurnal în care artistul nota ce simțea în timpul petrecut într-un centru de reabilitare, unde lupta cu dependențele și problemele de sănătate mintală.

„Ușurarea de a trece de la o durere extremă la absența totală a durerii, știind că nimeni nu așteaptă nimic de la tine, în afară de a te odihni și a te recupera, a fost imensă. A fost o eliberare uriașă, mai ales în comparație cu programul nebunesc pe care îl avusesem până atunci”.

Ultima dată când a scris în jurnal – chiar cu o zi înainte de a-și lua viața – Avicii a făcut o referire criptică la renaștere, relatează LADbible.

Artistul de 28 de ani nota: „Lepădarea sufletului este ultima desprindere, înainte de un nou început!”.