Elaine May, în vârstă de 87 de ani, va reveni la regie după trei decenii de la dezastruosul „Istar”

Actriţa Dakota Johnson („Fifty Shades of Grey”, „A Bigger Splash”) a declarat recent că va lucra cu May pentru un film intitulat „Crackpot”.

Nu au fost făcute public mai multe detalii, însă, dacă acest proiect se va materializa, va fi al cincilea lungmetraj de ficţiune al lui May în postura de regizor.

Elaine May a devenit cunoscută în anii 1950, ca parte a echipei lui Mike Nichols. Ea a început să scrie după ce colaborarea cu cineastul s-a încheiat în 1961. May a semnat mai multe piese de teatru şi a debutat ca scenarist şi regizor cu filmul „A New Leaf” (1971), în care a jucat alături de Walter Mattau.

A mai regizat comedia „The Heartbreak Kid” (1972) şi „Mikey and Nicky” (1976), în care au jucat Peter Falk şi John Cassavetes, devenit film cult.