Filmul de acţiune "Bloodshot" cu Vin Diesel a debutat pe primul loc în box office-ul românesc. Capacitatea sălilor de cinema - înjumătăţită, încasări scăzute

Încasările din acest weekend au fost scăzute iar spectatorii în număr mic pentru că cinematografele care au funcţionat în weekend au înjumătăţit capacitatea sălilor pentru a evita aglomerarea lor. Astfel, s-au înscris în recomandările făcute de autorităţi în contextul crizei sanitare provocate de Covid-19.

Comedia românească "Miami Bici", regizată de Jesús del Cerro, cu Matei Dima şi Codin Maticiuc în distribuţie, a coborât un loc, în al patrulea weekend de la premieră, înregistrând încasări de 159.720 de lei şi fiind văzută de 7.176 de spectatori.

Thrillerul "Omul invizibil/ The Invisible Man", cu Elizabeth Moss, a urcat un loc în clasamentul românesc, situându-se pe poziţia a treia. În al treilea weekend de la premieră, el a fost vizionat de 1.191 de spectatori şi a avut încasări de 26.596 de lei.

Filmul de aventuri "Chemarea străbunilor/ The Call of the Wild", cu Harrison Ford în rol principal, a coborât un loc, până pe patru, după ce, în al treilea weekend de la debut, a fost vizionat de 766 de spectatori şi a generat încasări de 16.526 de lei.