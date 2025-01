CRBL, adevărul despre fratele său. Cum se înțeleg cei doi, de fapt

CRBL a făcut o serie de dezvăluiri despre relația cu fratele său.

CRBL continuă să surprindă publicul nu doar prin talentul său, ci și prin mărturisirile sincere despre viața personală. De curând, artistul a vorbit despre relația cu fratele său, dezvăluind cum a fost perioada copilăriei pentru ei.

CRBL a vorbit despre copilărie și relația cu fratele său

Într-un interviu acordat recent, CRBL a mărturisit că el și fratele său au făcut multe năzbâtii când erau mici, însă au avut grijă să își trăiască copilăria la maxim.

„Am făcut foarte multe năzbătii, n-am fost liniștiți deloc, chiar dacă mama era educatoare și de fiecare dată îmi spunea că dacă facem năzbătii, o facem de râs, evident. Am făcut năzbătii de toate felurile… Una dintre ele, de exemplu: aveam opt ani și l-am luat pe fratele meu de patru ani de mânuță și ne-am urcat pe bloc să aruncăm cu roșii în mașini. Ceva distractiv, dacă n-aveam social media, ce să facem? Am coborât, dar ne-a văzut un vecin și tata, când a venit de la serviciu, a avut grijă de noi să ne aducă aminte ca aia a fost prima și ultima oară când facem așa ceva”, a declarat CRBL pentru Spynews.

Cu toate acestea, artistul le mulțumește părinților pentru educația și grija care le-au fost oferite și mărturisește că acele momente din copilărie s-au transformat în adevărate lecții de viață.

„Nu înțeleg cât de nebun am putut să fiu, dar noi ne distram. Nu a fost ceva bun și ceva constructiv, educativ, dar așa am găsit noi ziua aia de făcut. Și eu, și fratele meu, fiind și băieți, îți dai seama că făceam tot ce se poate face pe la bloc. Dar cu grijă. Și acum mulțumesc timpului că așa am trăit copilăria și mulțumesc, la fel, părinților, pentru că astea toate au fost lecții de viață, din care am învățat câte ceva, absolut din toate. Nu știu, că am învățat câte trepte are scara până ajungi pe bloc sau că am învățat că e periculos sau că am învățat că responsabilitatea față de fratele mai mic e mai importantă decât responsabilitatea față de tine. Înveți niște lucruri”, a mai declarat artistul pentru sursa citată.

În același interviu, CRBL a mai dezvăluit și cum a ajuns să fie străpuns de o șurubelniță, fix în umăr.

„Nu m-a iertat fratele meu. Și-a luat revanșa cu vârf și îndesat. A avut grijă de fiecare dată să nu rămână dator. Pe repede înainte, i-am spart o mașinuță, evident, nu mai știu ce vârstă aveam, nu mi-a dat-o mie să o fac decapotabilă cu fierăstrăul, și i-am luat-o, i-am dat cu ea de pământ, s-a spart, s-a enervat atât de tare, încât avea la îndemână o șurubelință pe care mi-a înfipt-o în umăr, și am rămas cu ea în umăr, și eu, bineînțeles, a trebuit să îi arăt cum arată un băț pe spinare. Așa ne distram noi ca frații. A venit mama și ne-a <<executat>> pe amândoi, evident. Ne-a liniștit, dar ne-a trecut bine de tot”, a mai spus CRBL pentru Spynews.

