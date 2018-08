Iura Luncaşu a început filmările pentru noua sa comedie „Faci sau taci”

După succesul de casă înregistrat cu ,,Ghinionistul", filmul românesc cu cele mai mari încasări din 2017 şi câştigătorul premiului publicului la gala Premiilor GOPO de anul acesta, regizorul Iura Luncaşu a început de curând filmările pentru noua sa comedie, ,,Faci sau taci".



Cu o distribuţie impresionantă care va aduce pe marile ecrane nu mai puţin de 16 celebrităţi, Iura Luncaşu a mizat pentru noul său film pe nume precum: Augustin Viziru, Levent Sali, Gică Craioveanu, Cătălin Cazacu, Codin Maticiuc, Cosmin Nedelcu (Micutzu), Bogdan Mălăele, Diana Dumitrescu, Sandra Izbaşa, Giulia Huidu, Oana Moşneagu, Ana Baniciu, Cristina Vişterneanu, Monica Bârlădeanu, Maria Popoviciu şi Horia Brenciu.



Timp de 22 de zile, Iura Luncaşu filmează în 13 locaţii diferite din Banat. Conform spuselor regizorului: ,,Locaţiile sunt spectaculoase. Filmăm în Timişoara, la Cheile Nerei, în centrul vechi din Oraviţa, în nişte locuri încărcate de istorie, cum ar fi primul teatru şi primul baraj din România. Bineinţeles că ne întoarcem cu o deosebită plăcere la Văliug, unde urmează să facem nişte secvenţe foarte interesante, prin munţi.", a declarat Iura Luncaşu.

Despre aşteptările avute de la noul său proiect cinematografic, regizorul mărturiseşte: ,,Din punctul meu de vedere ,,Faci sau taci" este mult peste ,,Ghinionistul". Nu degeaba cei de la Vertical Entertainment au achiziţionat proiectul încă din faza de scenariu. Cu acest film vreau să pot lucra mult mai organizat, pentru simplul motiv că nu mai vreau să aud de producţii low budget. Consider că nu putem să apelăm la empatia nesfârşită a românului de a urmări un film autohton, fără să se aştepte la calitate. ,,Faci sau taci" are toate premisele şi circumstanţele să fie un proiect foarte bun, pornind de la distribuţie, locaţii şi culminând cu umorul său autentic. De altfel, am şi avut deja câteva zile de filmare şi au fost de-a dreptul încurajatoare reacţiile, pentru că s-a râs încontinuu. Lansarea filmului va avea loc în toamna anului 2019."



Povestea comediei ,,Faci sau taci" aduce în prim plan reţelele de traficanţi de carne vie, care de această dată au căpătat proporţii îngrijorătoare. O grupare atipică, fără denumire, fără identitate, activează în România şi servisează ţările vecine. Până aici, nu e nimic amuzant. Dar atunci

când câţiva funcţionari români primesc vizita oficialilor din Spania şi

trebuie să pună la cale o misiune specială, iar spaniola lor constă în Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se complică. Pornim în misiune, dar care-i aia? Recunoaşte, lucrurile devin amuzante.

Noroc că există şi oameni competenţi. Misiunea e pe cale să înceapă. O echipă de 6 fete de la forţele speciale, miniştri, comisari, un şofer nedumerit, un infractor cu identitate ascunsă, un funcţionar plin de pofte carnale, cu toţii se pun în mişcare.



Se instalează tabăra de operaţiuni şi se aplică planul: fetele, care mânuiesc armele la fel de bine cum mânuiesc rujul, trebuie să intre adânc sub acoperire într-un semi-bordel, o casă conspirativă de tranzit unde sunt ţinute ostaticele în drumul spre Rusia sau Serbia. Şi aici, e mai mult decât

umor, mai aducem şi suspans, bătăi, intervenţii în forţă, secrete de alcov, idile, twist-uri şi multă acţiune.



O producţie Next Spot, ,,Faci sau taci" este o comedie regizată, scrisă şi produsă de Iura Luncaşu, care îl are drept director de imagine pe Răzvan Leucea, în timp ce sunetul este semnat de Ionuţ Geadău, iar de montaj se ocupă Marian Ene. Filmul va fi distribuit pe marile ecrane de Vertical Entertainment, în 2019.