Lista cu cele mai noi filme și seriale care apar pe Netflix în luna septembrie 2020

Fireflies in the Garden (Licurici în grădină)

Friends with Money (Prieteni cu bani)

Ghost of New Orleans (Dincolo de mormant)

Good Kids (Vara de după)

Greta



Gringo (Gringo: Amator în misiune)

H: Season 1

H: Season 2

H: Season 3

H: Season 4

Hardcore Henry

Heidi: Season 2 (Aventurile lui Heidi)

HOLY LANDS (Călătorie către regăsire)

House of 1,000 Corpses (Casa celor o mie de cadavre)

Hunter’s Prayer (Rugăciunea vânătorului)



Just Friends (Prieteni și atât)

Killing Them Softly (Ucide-i cu tandrețe)

Lawless (În afara legii)

Leprechaun (Spiridușul)



Lord of War (Traficantul de arme)

Manglehorn

Mean Dreams (Vise rătăcite)

Middle of Nowhere (Drumul spre maturitate)

Mojave



Momentum (Momentum: Urmărire disperată)

Moneyball (Moneyball – Arta de a învinge)

Monster (Monstru)



Mr. Brooks (Domnul Brooks)

Mune: Guardian of the Moon (Mune: Gardianul lunii)

PATRICK (O moștenire cu coadă )



Poms (Hai că încă putem!)

Rambo IV

Continuarea pe --> go4it.ro