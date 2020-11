"Nu sunt suficient de frumoasă". Anya Taylor-Joy refuză să se privească pe micile ecrane, deși publicul o iubește

”M-am gândit că 'sunt prima Emma urâtă și nu pot face asta', deoarece prima replică din film este 'Sunt frumoasă, inteligentă și bogată'”, a explicat ea.

Cine este Anya Taylor-Joy

Născută în Miami, Anya este mezina unei familii cu șase copii și a crescut în Argentina. Tatăl ei este bancher, mama fotograf.

Pe când avea șase ani, s-au mutat cu toții în Knightsbridge. A mers la școala pregătitoare Hill House, apoi la Queen's Gate School. A fost model, iar la 16 ani a renunțat la școală pentru a face actorie.

Înainte de rolul Emmei, a avut o scurtă apariție în X-Men The New Mutants. În prezent, lucrează la The Northman, alături de Nicole Kidman și Alexander Skarsgard.