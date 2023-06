Nuami Dinescu şi Marius Rizea, roluri care vor face deliciul telespectatorilor în Lasă-mă, îmi place! Camera 609

Seria de dezvăluiri ale actorilor care joacă în prima comedie romantică românească, Lasă-mă, îmi place! Camera 609, continuă cu Nuami Dinescu, Ștefana Ionescu-Darzeu și Marius Rizea. Cei trei actori joacă roluri savuroase, care vor face deliciul telespectatorilor, în serialul ce va putea fi urmărit din această toamnă, la Antena 1.

Nuami Dinescu revine pe micile ecrane din toamnă, în Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Actrița o va aduce în fața telespectatorilor pe Cocuța, menajeră în casa lui Victor Pop (Matei Negrescu), protagonistul serialului.

Ștefana Ionescu-Darzeu va putea fi urmărită și ea din toamnă la Antena 1, în noua comedie romantică, interpretând rolul Lenuței, menajeră în casa lui Vlady Pop (Răzvan Alexe Krem), mai exact asistenta personală a Luminiței Pop (Anca Androne).

Cocuța și Lenuța sunt două personaje care vor aduce râsete în rândul telespectatorilor. Cele două menajere sunt un fel de spioni dubli în casele vecine, situate în aceeași curte, în care locuiesc Victor Pop și părinții lui, respectiv Vlady Pop și părinții lui.

Cocuța, interpretată de Nuami Dinescu, deși este menajeră în casa lui Victor Pop și a părinților - Violeta și Sergiu, în același timp furnizează secrete în casa lui Vlady Pop, mai exact Luminiței, care îi trimite bani pentru rudele de la țară, în schimbul informațiilor prețioase pe care le poate folosi împotriva cumnatei sale rivale Violeta și nu numai.

„Mi-a plăcut dintotdeauna să fac parte dintre cei care pun prima cărămidă la fundația unui nou proiect. Și sper să fie unul care va deschide un drum nou în serialele de televiziune. Am un personaj simpatic, Cocuța, care face cam ce are ea chef și e în interesul ei. Are un nume drăguț, care-mi amintește de o mare actriță, Coca Andronescu, pe care am iubit-o mult. Știu că acest nou serial va fi unul bun, pentru că e scris atât de ofertant şi e ceva ce nu s-a mai făcut la noi!”, mărturisește Nuami Dinescu.

Lenuța, interpretată de Ștefana Ionescu-Darzeu, procedează în oglindă, precum Cocuța. Are grijă să afle toate informațiile prețioase din casa lui Vlady Pop și a părinților - Luminița și Mircea (Claudiu Bleonţ)și le furnizează către Violeta (Emilia Popescu), pentru a obține bani în plus și favoruri. Cocuța și Lenuța joacă rolurile de spioni chiar și una cu cealaltă, încercând să obțină una de la cealaltă informații valoroase.

„Lenuța, asistenta personală a Luminiței este o vulpiță, fără mari pretenții morale, o femeie dornică să câștige bani prin orice mijloace și care adoră să își facă selfie-uri. Am primit cu mare bucurie și recunoștință vestea că voi face parte din distribuția acestui nou serial, cu o echipă atât de faină și cu un scenariu bun și foarte comic, care sper să bucure la fel de mult și telespectatorii.”, declară Ștefana Ionescu-Darzeu.

Marius Rizea revine și el pe micile ecrane din toamnă, la Antena 1, în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, cu personajul Nitzi, proprietar de restaurant, un om bun, generos și simpatic, care ține foarte mult la Eva, protagonista serialului și la familia ei. Micul restaurant al lui Nitzi este kilometrul zero din cartierul în care locuiește Eva.

„Am bucuria din nou să particip la un proiect de anvergură marca Ruxandra Ion, un proiect foarte interesant, având in distribuție actori de primă mână ai scenei românești. În acest proiect mă voi lua la trântă cu Nitzi, un personaj destul de complex.

Carismatic, înțelept, iubitor, blând, greu de scos din pepeni, dar dacă se întâmplă cumva, atunci să-l ferească sfântul pe cel care a făcut-o. Un băiat bun la toate, patronul unui mic restaurant, locul unde vin să petreacă alături de el aproape toți cei din orășel.

Iubit de toată lumea, pe mulți dintre ei îi cunoaște de când erau bebeluși, are o vorbă cu tâlc aproape de fiecare dată pentru cei care îi calcă pragul. Dacă doriți sa-l cunoasteti pe Nitzi, personajul pe care îl voi interpreta in acest frumos proiect , atunci e musai să fiți alături de noi din toamnă!”, declară Marius Rizea.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, distribuție de excepție

Distribuția serialului este una de excepție și va continua să fie anunţată în perioada următoare. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demult pe micile ecrane, dar și nume noi, vor face deliciul telespectatorilor. Filmările pentru Lasă-mă, îmi place! Camera 609 sunt în plină desfăşurare, în paralel cu filmările pentru cel de-al doilea sezon al proiectului Lia – Sotia soţului meu, iar ambele vor putea fi urmărite în această toamnă, la Antena 1.