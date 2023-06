Lia – Soţia soţului meu, în topul preferinţelor publicului comercial feminin cu finalul primului sezon al poveştii

Peste 1.4 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară ultimele episoade ale primului sezon, cu o răsturnare de situaţie demnă de un final grandios. Tot aseară, actriţa Oana Moşneagu s-a alăturat distribuţiei serialului în rolul personajului Nadia Florea.

Astfel, conform Kantar Media, ultimele episoade ale primului sezon Lia – Soţia soţului meu au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, înregistrând 7.5 puncte de rating şi 26.9% cota de piaţă, în vreme ce poziţia secundă era ocupată de Pro TV, cu 5.8 puncte de rating şi 20.7% cota de piaţă. Peste 1.4 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară ultimele episoade ale primului sezon.

Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură momentele încărcate de emoţie din ultimele episoade ale primul sezon Lia – Soţia soţului meu şi i-au fost alături lui Petru (Ştefan Floroaica) atunci când acesta a privit îngrozit şi neputincios momentul în care Lia (Ana Bodea) a fost împuşcată şi a căzut la pământ. „Nu îmi pare rău că mor, am avut parte de cea mai mare iubire”, au fost cuvintele Liei, pe care telespectatorii le-au auzit aseară la Antena 1. Tot aseară, un personaj cu totul şi cu totul nou – o tânără poliţistă, Nadia Florea, fiica inspectorului Florea şi-a făcut apariţia în serialul de la Antena 1. „Mă bucur enorm că m-am întors printre ai mei, în echipa cu care am împărțit atâtea zile pe set la “Adela”. Și mă refer atât la colegii actori, care mi-au devenit prieteni, cât și la oamenii din spatele camerelor, pe care publicul nu îi vede, dar cu care noi am împărțit mai multe ore, cafele și dimineți devreme decât am făcut-o cu prietenii sau familia în acea perioadă. Vestea că am fost distribuită, ba chiar într-un personaj pozitiv, a fost o supriză mare pentru mine, sper să fie una care să îi bucure și pe telespectatori. Nadia Florea este reprezentant al legii, ghidată de corectitudine, etică, simț al responsabilității și dorința de a își face datoria ca la carte. Este tot ce nu a fost “Andreea” în Adela și de-abia aștept să văd reacția publicului la acest nou personaj. Mă bucur mult că din această toamnă ne vom revedea în fiecare joi!” , dezvăluie Oana Moşneagu.

Filmările pentru cel de-al doilea sezon Lia – Soţia soţului meu au început deja

Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trio-ul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai uneltesc Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să își ducă până la capăt planul de răzbunare față de Petru – toate aceste întrebări îşi vor găsi răspunsul în cel de-al doilea sezon al serialului Lia – Soţia soţului meu. Filmările au început deja, în paralel cu cele pentru comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, amândouă proiectele putând fi urmărite în această toamnă, la Antena 1.