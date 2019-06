„Pokémon Detectiv Pikachu”, debut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Lungmetrajul live-action „Pokémon Detectiv Pikachu”, pentru care şi-a împrumutat vocea Ryan Reynolds, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend.

Filmul regizat de Rob Letterman, din distribuţia căruia mai fac parte Bill Nighy şi Justice Smith, a fost vizionat de 38.874 de spectatori şi a generat încasări de 855.227 de lei.

„Dark Phoenix”, regizat de Simon Kinberg, cu Sophie Turner, Jennifer Lawrence şi Jessica Chastain în distribuţie, a debutat pe locul al doilea în clasamentul românesc. Cel mai recent film din franciza „X-Men” a generat încasări de 696.049 de lei şi a fost vizionat de 27.945 de spectatori.

Filmul de aventuri „Aladdin” al lui Guy Ritchie s-a clasat pe poziţia a treia, în coborâre două locuri, după ce, în al treilea weekend de la debutul pe marile ecrane româneşti, a generat încasări de 377.959 de lei.

Lungmetrajul SF „Godzilla II: Regele monştrilor/ Godzilla: King of the Monsters”, regizat de Michael Dougherty, cu Millie Bobby Brown, Bradley Whitford şi Vera Farmiga în distribuţie, a coborât tot două locuri în top, ajungând pe patru. În al doilea weekend de la premieră, a fost vizionat de 11.537 de spectatori şi a generat încasări de 262.965 de lei.

Filmul de acţiune „John Wick 3: Război total/ John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, regizat de Chad Stahelski, cu Keanu Reeves şi Halle Berry în distribuţie, s-a clasat pe locul al cincilea, în coborâre două poziţii. În al patrulea weekend de la lansare, filmul a fost vizionat de 5.612 spectatori şi a generat încasări de 125.513 lei.

Drama horror „Ma”, cu Octavia Spencer în rol principal, a debutat pe poziţia a şasea, cu 4.515 spectatori şi încasări de 93.952 de lei.

Povestea de dragoste „Şi Soarele e o stea/ The Sun Is Also a Star”, cu Yara Shahidi şi Charles Melton în distribuţie, de debutat pe locul al şaptelea, cu încasări de 84.652 de lei.

Comedia „Ticăloasele/ The Hustle”, cu Rebel Wilson şi Anne Hathaway în distribuţie, a coborât trei locuri, până pe opt, după ce, în al cincilea weekend de la premieră, a generat încasări de 82.024 de lei.

Animaţia „Terra Willy: Rătăcit prin galaxie/ Terra Willy: Planète inconnue”, care spune povestea unui băieţel ce naufragiază pe o planetă neatinsă de om, a coborât cinci locuri, până pe nouă. În al doilea weekend de la debut, filmul a fost vizionat de 2.763 de spectatori şi a generat încasări de 49.296 de lei.

Filmul „Răzbunătorii: Sfârşitul jocului/ Avengers: Endgame”, al patrulea şi ultimul al francizei, a ocupat locul al zecelea, în coborâre patru poziţii, după al şaptelea weekend de la premieră, când a generat încasări de 20.881 de lei.