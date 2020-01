Portert de actriță. Julia Marcan, despre rolul fetiței răsfățate din filmul de comedie „5GANG: Un altfel de Crăciun”

Precum majoritatea copiilor de vârsta ei, pentru Julia, întâlnirea cu Selly și gașca 5GANG a fost un vis devenit realitate: „Acum un an, am fost într-un turneu în China cu colegii mei de la corul Allegretto. În autocar când mergeam spre spectacolele pe care urma să le susținem, cântam piesele din Gang. Știam versurile cu toții la perfecție! Eram înebuniți! La doar un an mai târziu eu să joc într un film cu ei pare incredibil. Aș vrea să-i mulțumesc lui Matei și Gang-ului pentru că au crezut în mine și sper la proiecte la fel de frumoase pe viitor, împreună.”

Anul 2019 i-a adus cu o serie de succese profesionale importante Juliei, pentru care a muncit în fiecare zi: „2019 a fost un an foarte bun pentru mine din punct de vedere profesional. Am obținut un rol important într-un serial de succes și rolul din filmul 5GANG. E mai mult decât am visat! Mai am de filmat pentru serialul în care joc, îmi văd de școală și de repetițiile la teatru și muzică și vedem ce mai urmează. Nu îmi fac planuri pe termen lung.”

Filmul „5GANG: Un altfel de Crăciun” este disponibil în cinematografele din toată țara. Bilete pot fi cumpărate pe film.5gang.ro.