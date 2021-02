Premieră la Antena 1. 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre filmul Death Wish: Răzbunarea, cu Bruce Willis

Varianta originală a filmului a fost lansată în anul 1974 și e bazată pe o carte cu același nume, scrisă în 1972 de Brian Garfield.

A fost prima peliculă din franciza Death Wish, urmată 8 ani mai târziu de Death Wish II, și a avut un succes notabil la publicul din SUA.

În filmul Death Wish original, personajul principal era un arhitect de succes, nu un chirurg, așa cum vedem varianta din 2018.

Paul Kersey din 1974 a fost jucat de Charles Bronson, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de acțiune din SUA, considerat de mulți și primul star de blockbuster din istorie.

Sylvester Stallone voia să joace rolul principal din remake-ul Death Wish

"Instead of the Charles Bronson character being an architect, my version would have him as a very good cop who had incredible success without ever using his gun. So when the attack on his family happens, he's really thrown into a moral dilemma in proceeding to carry out his revenge."

Într-un interviu din 2008, Stallone a vorbit despre dorința sa de a produce și juca rolul principal din remake-ul Death Wish.

”În loc ca personajul lui Charles Bronson să fie un arhitect, în versiunea mea ar fi un polițist foarte bun care a avut un succes incredibil fără să-și folosească vreodată pistolul,” a declarat Stallone. ”Așa că atunci când familia lui e atacată, are o dilemă morală când vine vorba de răzbunare.”

Stallone a vorbit des despre acest proiect și ce înseamnă pentru el dilema morală a filmului, despre cum o persoană se poate transforma atunci când pierde tot ce e important pentru el.

”Mă gândesc la Death Wish,” a declarat Stallone pentru MTV în 2009. ”E o poveste clasică despre moralitate, în care ai un om civilizat și îi iei absolut tot ce contează în viața lui, așa că redevine primitiv.”

Liam Neeson și Brad Pitt ar fi putut juca rolul principal

Câțiva ani după ce Stallone a renunțat la ideea unui remake Death Wish, mai multe studiouri de la Hollywood au încercat diferite variante prin care puteau readuce povestea pe marele ecran.

Printre numele vehiculate s-au numărat Liam Neeson și Benicio Del Toro, alături de numeroși alți regizori și producători care ar fi condus filmările.

După ce studiourile au renunțat la variantele cu Neeson și Del Toro, numele lui Willis a fost ales de pe o listă scurtă ce îi includea și pe Russell Crowe, Matt Damon, Will Smith și Brad Pitt.

Proiectele cu ceilalți actori nu au continuat, așa că Bruce Willis a avut șansa să joace rolul atât de dorit de marii actori de la Hollywood.

Death Wish: Răzbunarea a fost regizat de Eli Roth

Mulți îl recunosc pe Eli Roth din filmul Inglourious Basterds, regizat de Quentin Tarantino, în care l-a jucat pe Donny "The Bear Jew" Donowitz.

Când se află în spatele camerei, Roth e cunoscut pentru filme precum Hostel, Nation's Pride și The House with a Clock in Its Walls (lansat în același an ca Death Wish).

