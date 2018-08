Tu ce film vezi săptămâna asta la cinema? Află care sunt premierele cinematografice ale săptămânii, dar și ce filme continuă să conducă box-office-ul

1. The Spy Who Dumped Me / Spionul care mi-a dat papucii

Audrey (Mila Kunis) și Morgan (Kate McKinnon) sunt două prietene vechi din Los Angeles care se trezesc prinse în mijlocul unei conspirații internaționale, atunci când fostul iubit al lui Audrey apare la ușa ei cu o echipă de asasini nemiloşi pe urmele sale. Surprinse de propriile acţiuni, fetele intră fără ezitare într-o misiune care le poartă prin toată Europa, printre agenți secreți şi curse mortale, hotărâte să ducă la bun sfârşit un plan riscant de salvare a lumii. Intervenția oportună a unui agent britanic fermecător devine singurul lor atu

.

2. Teen Titans Go! To the Movies / Haideţi, Tineri Titani, la film!

Tinerii Titani sunt cinci adolescenți speciali și curajoși, cu puteri supranaturale și un scop comun: să lupte împotriva răului. Se pare că toți marii supereroi joacă în propriile lor filme - toți, cu excepția Tinerilor Titani. Dar, în realitate, liderul Robin este hotărât să remedieze situația și să fie văzut ca un star, nu doar ca un ajutor. Dacă ar putea să ajungă la cel mai tare regizor de filme de la Hollywood pentru a-i observa, ar fi ideal. Cu câteva idei nebunești și un entuziasm fără măsură, Tinerii Titani se îndreaptă către Tinsel Town, determinați să își realizeze visul. Dar, atunci când grupul este direcționat în mod greșit de un ticălos și de planul său malefic de a prelua controlul asupra Pământului, lucrurile iau o turnură periculoasă. Echipa Tinerilor Titani își găsește prietenia și spiritul lor de luptă pălind, punându-și propria soartă într-un real pericol.

3. Utøya 22. juli / Utoya: 22 iulie

Filmul urmăreşte prin intermediul unui personaj fictiv de 19 ani, Kaja, cele 72 de minute interminabile în cursul cărora extremistul de dreapta (al cărui nume nu este menționat în film, în ciuda mediatizării) a urmărit şi împuşcat pe tinerii panicaţi, prinşi fără scăpare pe insuliţa din apropiere de Oslo. Impresionanta reconstituire a masacrului de pe insula Utøya la 7 ani de la eveniment durează 90 de minute, dintre care 72 filmate într-un plan secvență, exact cât a durat masacrul care a dus la moartea a 69 de tineri. Este cel mai sângeros eveniment din istoria modernă a Norvegiei.

Oricât de promițătoare par, rămâne de văzut dacă vor întrece confruntarea de box office dintre "Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission: Impossible. Fallout" şi "Hotel Transilvania 3: Monştrii în vacanţă/Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation", primul aflat abia în cea de-a doua săptămână în cinematografele româneşti, cel de-al doilea numărând deja a cincea săptămână în care stă în topul 10 al încasărilor de la noi.

Weekend-ul trecut a avut loc și premierea lui Jason Statham şi a rechinul în "MEG: Confruntare în adâncuri uriaș" care a trimis "Mission: Impossible. Fallout" pe locul doi în clasamentul nord-american. Rămâne de văzut dacă și la noi se va întâmpla asta.