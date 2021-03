Emilia Clarke a fost desemnată cea mai sexy femeie din lume în 2015, dar nimeni nu a recunoscut-o când a apărut așa pe stradă

”Prima intervenţie a fost grea, dar după a doua mi-a fost foarte greu să rămân optimistă. Am încercat să o iau pas cu pas, dar vă pot spune clar că am fost foarte jos din punct de vedere psihic”, mărturisea actrița care a jucat rolul de Mama Dragonilor în ”Game of Thrones”.

De-a lungul timpului, ea a suferit trei intervenții chirurgicale, iar la un moment dat, ea și-a pierdut speranța: ”În cele mai rele momente, am vrut să se termine totul. I-am rugat pe medici să mă lase să mor”, a mai povestit ea.

Actrița a reușit, însă, să depășească momentele critice, iar starea ei s-a îmbunătățit considerabil. Ba mai mult, ea a recunoscut că acest lucru s-a întâmplat pentru că a avut parte de îngrijiri medicale excelente.

Acum, Emilia şi-a revenit pe deplin şi a înfiinţat o organizaţie de binefacere, ca să-i ajute pe cei ce au suferit afecţiuni similare.

Serialul cu cel mai mare succes din istoria televiziunii a ajuns la final! Ultimul episod din Game of Thrones a fost difuzat în luna mai a anului 2019. A avut un final pe măsura renumelui. După opt sezoane pline de intrigi, trădare şi vărsare de sânge, cel mai neaşteptat dintre personaje a urcat pe Tronul de Fier.

Dar foarte mulţi consideră finalul o mare dezamăgire. Mai mulţi psihologi americani cred că unii telespectatori ar putea avea nevoie de consiliere psihologică ca să poată accepte deznodământul.