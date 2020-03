Reprezentanţii unora dintre cele mai importante entităţi cinematografice europene, protest faţă de condamarea primită de iranianul Mohammad Rasoulof

Academia europeană de film (EFA), Festivalul de la Cannes, Berlinala, Deutsche Filmakademie, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Filmfest Hamburg, International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), International Film Festival Rotterdam (IFFR), Netherlands Film Fund şi Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello şi-au manifestat îngrijorarea faţă de situaţia în care se află Rasoulof, premiat în urmă cu o săptămână cu Ursul de Aur pentru „There is No Evil”, informează Variety.

Săptămâna trecută, el a fost convocat pentru a-şi ispăşi pedeapsa, potrivit avocatului său.

Rasoulof este unul dintre cineaştii iranieni proeminenţi, însă niciunul dintre filmele lui nu a fost proiectat în Iran, unde opera sa este interzisă.

Wim Wenders, preşedintele EFA, a spus: „Colegul nostru Mohammad Rasoulof este un artist care ne spune continuu despre o realitate despre care altfel am şti puţine. Filmul său premiat cu Ursul de Aur «There Is No Evil» este un portret profund al oamenilor în situaţii extreme, situaţii pe care niciun om nu ar trebui forţat să le trăiască. Avem nevoie de voci ca cea a lui Mohammad Rasoulof, voci care apără drepturile omului, libertatea şi demnitatea”.