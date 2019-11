Serialul fantasy „Materiile întunecate”, adaptare a trilogiei omonime scrise de Phillip Pullman, din 4 noiembrie la HBO

Producţia BBC One - HBO, o urmăreşte pe Lyra (Dafne Keen), o tânără aparent obişnuită, foarte curajoasă, din altă lume. Aflată în căutarea unui prieten dispărut, ea descoperă un complot sinistru care implică mai mulţi copii răpiţi şi încearcă să înţeleagă un fenomen misterios numit Praf. Pe măsură ce călătoreşte prin diferite lumi, Lyra întâlneşte fiinţe extraordinare şi află secrete periculoase, iar soarta tuturor ajunge în mâinile ei.

Din distribuţie fac parte Ruth Wilson (câştigătoare a Globului de Aur pentru rolul din „The Affair”), Lin-Manuel Miranda (premiat cu Tony pentru spectacolul „Hamilton”), James McAvoy (nominalizat la Globurile de Aur pentru „Atonement”), Clarke Peters („The Wire”, „Treme”), James Cosmo, Anne-Marie Duff, Will Keen şi Ariyon Bakare.

Serialul fantasy este produs de Bad Wolf şi New Line Cinema pentru BBC One şi HBO. Producători executivi sunt Dan McCulloch, Jane Tranter, Joel Collins şi Julie Gardner pentru Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathurst; Deborah Forte, Toby Emmerich şi Carolyn Blackwood pentru New Line Cinema; şi Ben Irving şi Piers Wenger pentru BBC One.



Primul episod va avea premiera pe HBO GO pe 4 noiembrie, apoi un nou episod va fi disponibil în fiecare săptămână.

Serialul va fi difuzat la HBO în fiecare marţi, de la ora 20:00.