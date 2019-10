Tamara Buciuceanu filme de comedie: Top 13 de filme pe care să le revezi

Tamara Buciuceanu Botez filme de comedie: Top 20 de filme pe care să le revezi.”Drama se joacă singură, pe când comedia se joacă așa..., trebuie să ai ceva de la Dumnezeu. Probabil că Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a dat ceva în plus”, spunea în urmă cu zece ani, regretata actriță Tamara Buciuceanu-Botez, într-un intreviu pentru ”Profesioniștii”, de la TVR.

Doamna comediei românești, actrița Tamara Buciuceanu este asemănată altor monștrii sacri ai comediei, precum Birlic sau Toma Caragiu. A jucat pe scenă până acum doi ani, are peste 1500 de roluri în teatru și film. ”În sufletul meu am rămas tot tânără. (...) Am vizitat toate continentele”, spunea marea actriță, o ”actriță la timpul prezent”, așa cum a fost descrisă de Eugenia Vodă în interviul mai sus menționat.

Deși era o fire veselă și optimistă, dar și extrem de discretă în viața personalî, Tamara Buciuceanu Botez nu s-a plâns niciodată. Obișnuia să spună din când în când: ”Nu mă doare nimic, decât sufletul câteodată!”

A durut-o sufletul pentru că și-a pierdut cumnatul, pe regretatul actor George Constantin, tatăl lui ”Ionică” din filmul ”Liceenii” și soțul surorii sale, soprana Iulia Buciuceanu. Și că și-a pierdut soțul, în urmă cu 23 de ani.

Din cei 65 de ani de carieră ai actriței, am selectat 20 de filme de comedie cu Tamara Buciuceanu-Botez, pe care să le vezi sau să le revezi.

Reamintim pe această cale că Doamna comediei Românești, Tamara Buciuceanu, a murit marți, 15 octombrie 2019, la spitalul Elias din București, în urma unor probleme cardiace care s-au acutizat.

1. Toată lumea din familia noastră, regia Radu Jude (2012)

Toată lumea din familia noastră tratează cu umor povestea tristă a unui tată și a fiicei lui, care vor să petreacă împreună o vacanță ca-n rai, însă deocamdată sunt prinși în iadul relațiilor de familie de pe pământ.

2. Cuibul de viespi, regia Horea Popescu (1987)

În 1936, un timp în care Bucureștiul a fost cunoscut ca "Parisul Estului", cele trei surori Duduleanu, dintr-o familie de comercianți prosperi, își conduc clanul cu mână de fier. Tânărul jurnalist Mircea Aldea intră în acest clan prin căsătoria cu fiica lor, dar această unire va fi de scurtă durată.

3. Nuntă mută (2008)

Un film despre cat de absurda poate fi istoria si cum destine individuale pot fi distruse de cecitatea colectiva, despre cum cea mai plina de viata comedie poate degenera in tragedie. Astfel, o echipa de jurnalisti merge intr-un oras izolat sa filmeze un reportaj despre fenomenele paranormale. Satul e populat doar de femei in varsta. Primarul le povesteste intamplarea care a avut loc in primavara lui 1953 cand Mara si Iancu au decis sa se casatoreasca. Nunta a fost planificata pe 5 martie. In mijlocul ceremoniei, moartea lui Stalin.

4. Titanic Vals (1965)

Destinul unui om obișnuit și onest intrat, fără voie, în malaxorul electoral al vieții politice românești interbelice, care-l manipulează aducându-l în starea de victimă. Ecranizare dupa piesa cu acelasi nume de Tudor Musatescu.

5. Liceeni 1987

Mihai (Ștefan Bănică Jr.) este un provincial ajuns la un liceu din București, unde pasiunea sa pentru filosofie și matematică va fi eclipsată de iubire, iar Dana (Oana Sârbu) e o împătimită a șahului...

6. De ce trag clopotele, Mitică 1981

Interzis timp de zece ani, filmul se bazează pe piesa De-ale Carnavalului a lui I.L. Caragiale și explorează universul micii burghezii meschine, o lume a concreteței și-a culorii, măcinată de nimicuri și aventuri sentimentale....

7. Extemporal la dirigenție

Anul scolar este inaugurat de profesorul Socrate printr-un extemporal pe tema „Cum as vrea sa fie dirigintele clasei”.

8. Premiera (1976)

Cu doar câteva ore înainte de premieră, în culise tensiunea devine insuportabilă. Încercând să gestioneze situațiile de criză care apăr, directoarea teatrului (Carmen Stănescu) intră într-un epuizant du-te-vino între scenă și biroul directorial.

9. Liceenii Rock 'n' Roll (1992)

Formaţia rock a liceenilor urmează să participe la un concurs. Succesul depinde de un cântec pe care trupa ar trebui să-l compună. Pe lângă activitatea muzicală, tinerii o au şi pe cea şcolară, al cărei gardian principal este neînduplecata Isoscel.

10. Liceenii în alertă (1993)

LICEENII ÎN ALERTĂ continuă seria de mare succes a "liceenilor", de data această fiind vorba de o comedie polițistă. Dana, Ionica, Getă și Cosmin au trecut de vârstă liceenilor, ei au acum răspunderi, probleme și ambiții care le dau bătaie de cap. Dana este ziaristă și își dorește reportaje despre cazuri palpitante și face orice să obțină subiecte cât mai șocante.

11. Primavara bobocilor (1985)

Ionuț (Horațiu Mălăele), student în ultimul an al Facultății de Agronomie din București, se întoarce în satul natal unde dorește să facă practică și să aplice cunoștințele acumulate. El intră, însă, în conflict cu Varvara, mama sa (interpretată de Tamara Buciuceanu), care este președintă de C.A.P. și are concepții mai învechite despre practicarea agriculturii. Înfruntarea dintre cei doi declanșează situații comice.

12. Titanic vals (Teatru TV) 1994

Destinul unui om obișnuit și onest intrat, fără voie, în malaxorul electoral al vieții politice românești interbelice, care-l manipulează aducându-l în starea de victimă sigură.

Ecranizare dupa piesa cu acelasi nume de Tudor Musatescu.

13. Alo, aterizează străbunica! (1981)

O comedie în care o străbunica, înaintată în vârstă, dar limpede în gândire, reușește să-și salveze nepotul de la un divorț inevitabil. Romeo (Sebastian Papaiani), de profesie economist, și Julieta (Adela Mărculescu), telefonistă, trec printr-o criză conjugală care se poate finaliza foarte ușor printr-o despărtire. Indrăgostindu-se fulgerător de Miki, o tanără autostopistă, Romeo intentează soției o acțiune de divorț având un aliat în mamă să. Împotrivă lui se coalizează soția, cei trei copii ai lor și, nu în ultimul rând, străbunica (Mimi Enaceanu). Această din urmă vine în capitală și va avea un aport decisiv în a-i servi lui Romeo o usturătoare lecție de viată. Totul se termină cu un final fericit în acest Romeo și Julieta propus de regizorul Nicolae Corjos.

