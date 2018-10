Oile negre ale cinematografiei! Acestea sunt printre cele mai detestate filme din ultimii ani

Conform datelor statistice, există și filme care se duc într-o extremă negativă când vine vorba de aprecierea publicului. CinemaScore, un site care face poll-uri de audienţă în prima zi de rulare a unui film, relatează că cea mai mică notă pe care o poate lua un film este F.

Din anul 1986 până în prezent, doar 19 filme au luat nota F, ceea ce este un număr încurajator pentru industria cinematografică. Mai jos vom prezenta o listă a filmelor care nu au fost foarte bine primite de public.

“Mother” (2017)

Filmul a avut violenţă vizuală şi mesaj obscur care au lăsat publicul confuz şi în stare de şoc. Povestea urmărește relația unui cuplu e pusă la grea încercare când în casă le sosesc oaspeți neinvitați, care le vor da peste cap existența liniștită. Un thriller psihologic tulburător despre iubire, devotament și sacrificiu, scris și regizat de Darren Aronofsky (Black Swan, Requiem for a Dream), în care îi putem vedea pe Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris și Michelle Pfeiffer.

“The Darkness “(2016)

Filmul a fost criticat pentru fazele lente și faptul că nu sperie deloc iar publicul își pierde răbdare. Povestea se centrează pe membrii unei familii, aflați în vacanță la Marele Canion, care se trezesc în necunoștință de cauză o entitate supranaturală străveche. Ei trebuie să lupte pentru supraviețuire atunci când entitatea îi urmează acasă.

Killing Them Softly (2012)

Și acest film a fost criticat pentru ritmul lent, dar și pentru acțiunea care lipsește iar scenariul este sărac în complexitate. Filmul spune povestea lui Jackie Cogan (Brad Pitt) este un asasin care obișnuiește să îi determine, forțeze și oblige pe alțîi să facă lucrurile după regulile lui. Bărbatul este plătit să răzbune un clan mafiot jefuit în timpul unui campionat de poker de doi escroci. Aceștia n-au știut în ce se bagă, iar Cogan este nevoit să aplice măsuri care se impun, astfel încât afacerile și fluxul de bani să fie reluate în cel mai scurt timp.

Disaster Movie (2008)

Catalogat că fiind sărac în scenariu și glume proaste, filmul nu a câștigat aprecierea publicului . Este parodiei a celebrului film “Scary Movie” iar povestea începe cu Will care se trezește dintr-un coșmar ciudat și descoperă ceva și mai ciudat - pe prietenă lui AMY după o partidă de sex cu cineva care seamănă în mod bizar cu starul hip-hop transformat acum în vedetă de reality TV - Flava Flav.

Când Will îi împărtășește frica lui de apocalipsă profețită în vis, Amy o interpretează că pe o "teamă de a se lega" de ea și rupe relația. Curând după aceea, când Will își oblojește inima frântă la o petrecere, New York-ul e zguduit de asteroizi, tornade și furtuni cu gheață - toate în aceeași noapte. Filmul urmărește comica aventură a lui Will și a companionilor săi în lupta lor de a ajunge într-un loc sigur.

Sursa: Cinemagia