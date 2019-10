Are două rezultate sau doar unul? Exerciţiul de matematică care a creat ISTERIE printre familiile unor elevi: „Cum se calculează 2+2×2-2×2=?“.

O clasă de elevi din Craiova a primit ca temă un excercițiu la matematică care le-a dat bătai de cap, atât lor, cât și părinților acestora, care s-au contrazis și s-au certat la sânge pe grupul de Whats App. Ba mai mult, a creat atât de mult haos, încât, un tătic a ajuns să fie scos din grup.

Cei mai mulți părinți au rămas la concluzia că acest exercițiu este "ambiguu", iar unii au susținut că exercițiul are două rezultate corecte, nu unul.

Jurnalista Ramona Săseanu a făcut publică întreaga conversație, incluzând și greșelile gramaticale ale părinților.

GRUP PĂRINȚI Whatsapp - ÎNTÂMPLARE REALĂ

Via @Andrei Pogăciaș

Mama 4: Exercitiul de de la lucrare cum vi se pare? 2+2×2-2×2=?

Mama 5: E banal.

Mama 4: Mie mi se pare ambigu pentru un copil.

Mama 1: 12 e raspunsul.

Mama 4: Ce v-am spus? Gresit. Asa mi-a dat si mie.

Mama 1: Cum sa fie gresit doamna? Am caculator la telefon 2+2=4 apoi inmumtesti cu 2=8 minus 2=6 ori 2 egal 12.

Tata 2 (sotul Mamei 1): Chear acuma e la calculator si fave.

Mama 4: Raspunsul la scoala corectar cu rosu e 2.

Mama 1: Poate a mancat doamna un 1.

Tata 5: Raspunsul e 2. Este vorba de ordinea operatiilor.

Tata 2: Alo domnu’ medic ce operati? Nu auziti ca nevasta mea e cu calculatorul de pe telefon in fata!

Tata 5: Am facut muulta Matematica, sunt inginer.

Mama 1: Ce inginer va cred ca sinteti inginer dar asa inginer? face-ti cu calculatorul.

Mama 4: Eu v-am zis ca ambigiu. So daca e ambiguu e normal sa se depunctezeee?

Mama 1: Nu e normal cat ia depuntat?

Mama 4: 0,5 puncte.

Mama 1: Nu e normal ar trebui sa vorbim cu ea.

Tata 5: Doamnelor, raspunsul e 12 si pe calculator. Nu mai dati egal dupa fiecare operatie! Scrieti ca acolo.

Tata 2: Iar operatii nene? Nu auzi ca nevastamea e cu calculatoru de la telefon in mana dreapta?

Tata 5: Sa schimbe mana…

Eu: Foarte bun acest grup. La obiect.

Mama 1: Mie nu mi sar parea normal sa scada la gemeni mei 0,5 punte pentru ceva ce calculatoru zice ca nu e asa. O sa iau si eu luxrarea la ai mei sa vad.

Peste o ora:

Mama 1: Amandoi a avut rezultat 2 si a zis ca e corect. E bine si ca ei ca mia explicat cum se face.

Mama 4: E 2???

Mama 1: E si 2 dar e si 4 cum zice calculatorul. Eu mas duce la scoala in locul dvs. sai spun doamnei. Cred ca e bun raspuns si 12 nu e nornal sa depunteze.

Mama 4: Eu v-am zis ca e ambiguu.

Tata 5: Doamneeeee Feresteeee, mai fetelor, de cate ori sa va spun ca…

Tata 5 typing.

Mama 1 removed Tata 5.

Mama 1: Am zis ca nu mai scot parinti dar asta era prea prost.

Mama 4: Inginer…