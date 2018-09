Lenny Kravitz revine în România! Unde și când va avea loc concertul starului

Muzicianul american Lenny Kravitz va reveni în România și va susține un concert la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, pe 6 mai 2019, evenimentul făcând parte din turneul prin care artistul îşi va promova albumul „Raise Vibration”, cel mai recent pe care l-a lansat.

Concertul de la Cluj-Napoca va face parte din segmentul european al turneului mondial „Raise Vibration” ce va începe pe 26 aprilie 2019, cu reprezentaţii în 16 ţări, printre care Franţa, Germania, Belgia, Italia, Finlanda, Danemarca, Polonia, Slovenia, Bulgaria şi România.

Turneul promovează cel de-al 11-lea album al lui Lenny Kravitz, lansat pe 7 septembrie.

"Lenny Kravitz revine în România, pentru un concert în premieră în Cluj-Napoca. Artistul a decis ca, după întâlnirea din 2008 din Bucureşti, să ofere românilor o nouă seară de neuitat. Pentru prima oară pe o scenă din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul său album, 'Raise Vibration'. Pe data de 6 mai 2019, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, fanii vor asculta atât piesele noi ale artistului, dar şi hituri precum: "Are You Gonna Go My Way", "If You Can't Say No", "I Belong To You", "Fly Away" şi "American Woman". Concertul din Cluj-Napoca face parte din segmentul european al turneului mondial 'Raise Vibration' ce va începe pe 26 aprilie 2019", se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de organizatorii evenimentului.

Single-ul „It’s Enough”, extras de pe acest nou material de studio, s-a remarcat ca una din cele mai puternice compoziţii ale artistului, aceasta fiind o reflectare critică asupra problemelor cu care se confruntă omenirea la nivel global. Cel de-al doilea single a fost „Low”.

Biletele pentru concertul din Cluj-Napoca vor fi puse în vânzare pe 19 septembrie, la ora 12:00, pe lennykravitz.emagic.ro, eventim.ro şi iabilet.ro.

Născut pe 26 mai 1964, la New York, Leonard Albert Kravitz este cântăreţ, compozitor, actor şi producător muzical. Muzica lui cuprinde elemente rock, blues, soul, R&B, funk, jazz, reggae, psychedelic, pop şi folk. Premiat patru ani la rând cu trofeul Grammy al categoriei „Best Male Rock Vocal Performance”, Kravitz a primit, în decembrie 2011, însemnele Ordinului Artelor şi Literelor din partea statului francez. A lansat 10 albume de studio, iar între cele mai de succes se numără „Mama Said” (1991), „Are You Gonna Go My Way” (1993), „Circus” (1995) şi „It Is Time for a Love Revolution” (2008). Turneul de promovare a acestuia din urmă a ajuns şi la Bucureşti.