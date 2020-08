A murit Jack Sherman, fost chitarist al trupei Red Hot Chili Peppers'! Avea 64 de ani

Jack Sherman a mai lucrat pentru „Notes from the Lost Civilization” al lui Tonio K, „ Knocked Out Loaded” al lui Bob Dylan, precum și pentru albume ale lui George Clinton și Feargal Sharkey.

Grupul rock Red Hot Chili Peppers a fost înfiinţat la Los Angeles în 1983. Stilul muzical al trupei californiene combină în principal elemente de rock şi funk, cu influenţe punk, metal şi rap. Grupul a câştigat şapte premii Grammy şi a lansat 11 albume de studio, ce au fost vândute în peste 80 de milioane de copii pe plan mondial. Din palmaresul trupei fac parte, între altele, şase premii Grammy, trei Brit Awards şi patru American Music Awards. În prezent, trupa e alcătuită din Flea (bas), Anthony Kiedis (voce), John Frusciante (chitară) şi Chad Smith (tobe).