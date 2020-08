Albumul vizual "Black Is King" al cântăreţei Beyoncé, lăudat şi criticat

Filmul însoţeşte albumul "The Lion King: The Gift", lansat în iulie 2019 şi inspirat de "The Lion King", live-action după producţia clasică a studioului Disney.

Este o poveste care reia tema din "The Lion King", punând în scenă un tânăr angajat într-un parcurs iniţiatic.

Beyoncé a făcut un proiect ambiţios din punct de vedere estetic, lăudat de critică.

Jude Dry, de la site-ul IndieWire, a adus un omagiu filmului, "saturat de efecte vizuale uluitoare".