Backstreet Boys is BACK! Cum sună cea mai nouă piesă!

Backstreet Boys, poate cel mai de succes boy-band al anilor `90 și începutul anilor 2000, revine cu o nouă melodie - „Don't go breaking my heart”.

După ce au cunoscut succesul spre finalul anilor '90 cu melodii precum „I'll Never Break Your Heart”, „Quit playing games(with my heart)” sau „I want it that way”, AJ, Howie, Nick, Kevin și Brian au luat o pauză, ultimul album al trupei fiind cel din 2013 - In a world like this.

Anul acesta, după aniversarea de 25 de ani de la înființare, trupa va lansa un nou album, al cărui nume este încă un total mister.

Până la lansarea albumului, Backstreet Boys ne surprind cu lansarea piesei Don't go breaking my heart pe care o poți asculta mai jos.