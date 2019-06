Miley Cyrus, cunoscută sub numele de Hannah Montana, revine: ''She Is Coming''

Cea mai îndrăgită artistă Disney, revine în lumea muzicală cu un material discografic intitulat ''She Is Coming'', reunind 6 melodii reprezentative vieții sale pana la vârsta de 26 de ani.

''D.R.E.A.M'', o melodie de pe noul EP (Extended Play), acronimul pentru sintagma ''Drugs Rule Everything Around Me'' (''Drogurile domină totul în jurul meu''), prezintă stilil său de viaţă dominat de petreceri, haos, nopți pierdute și oameni necunoscuți.

Celelalte melodii de pe disc sunt ''Unholy'', ''Cattitude'', ''Mother's Daughter'', ''Party Up The Street'' şi ''The Most''.

Miley Cyrus s-a născut pe 23 noiembrie 1992 în Tennessee.

Părinții ei sunt Leticia „Tish” și cântărețul de muzică country Billy Ray Cyrus.

Miley are cinci frați și surori. Părinții ei au botezat-o Destiny Hope (engleză: destin, speranță), deoarece credeau că va aduce speranță în viețile oamenilor când va crește mare. Porecla ei a fost „Smiley” apoi „Miley” deoarece zâmbea foarte mult când era copil. Aceasta, a declarat că, deseori, în fața aparatului de fotografiat, preferă să își scoată limba, simțindu-se în dificultate să găsească o expresie facială care să exprime starea în care se află.

Primul material discografic lansat de vedeta americană după căsătoria cu partenerul ei de viaţă, actorul australian Liam Hemsworth, în decembrie 2018, este EP (Extended Play) - ''She Is Coming''

Cei doi artişti s-au întâlnit pe platourile de filmare ale dramei romantice ''The Last Song'' din 2010 şi şi-au oficializat relaţia în cadrul unei ceremonii restrânse organizată în Tennessee, locul natal al artistei.