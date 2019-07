Cântecul „Old Town Road", record de longevitate în fruntea topului Billboard al single-urilor

Cântecul „Old Town Road", interpretat de Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus, a stabilit un nou record de longevitate în fruntea topului Billboard al single-urilor.

Piesa, inclusă pe albumul de debut al rapperului, „7”, a petrecut 17 săptămâni pe primul loc în clasament, depăşind cu o săptămână „One Sweet Day" (Mariah carey feat. Boyz II Men) şi „Despacito” (Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber).

Aceasta este cea mai lungă perioadă în istoria de 60 de ani a topului Billboard Hot 100 petrecută de o melodie pe primul loc.

Cele trei piese sunt urmate de „Uptown Funk!" (Mark Ronson feat. Bruno Mars, 2015), „I Gotta Feeling" (The Black Eyed Peas, 2009), „We Belong Together" (Mariah Carey, 2005), „Candle in the Wind 1997"/„Something About the Way You Look Tonight" (Elton John, 1997), „Macarena (Bayside Boys Mix)" (Los Del Rio, 1996), „I'll Make Love to You" (Boyz II Men, 1994) şi „I Will Always Love You" (Whitney Houston, 1992), cu câte 14 săptămâni petrecute în fruntea Billboard Hot 100.

Grupul The Beatles deţine recordul pentru cele mai multe piese clasate pe primul loc - 20 -, iar Mariah Carey a petrecut cea mai îndelungată perioadă pe primul loc - 79 de săptămâni.

„Old Town Road” conduce şi clasamentul accesărilor online, pentru a 17-a săptămână, depăşind „Despacito”, care deţinea recordul. Piesa lui Lil Nas X a fost accesată de 72,5 milioane de ori în SUA în săptămâna încheiată pe 25 iulie. Cea mai bună săptămâna de streaming pentru melodie a fost prima din aprilie, când a înregistrat 143 de milioane de accesări pe diverse platforme.

Lil Nas X, recent numit de revista Time cea mai influentă celebritate în mediul online, a fost recent dat în judecată de o casă de discuri din California care susţine că a plagiat o piesă a lui Bobby Caldwell din 1982 pentru mai multe melodii ale sale.

Sursa : news.ro