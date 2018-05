Carla’s Dreams, sold out show pentru a treia oară consecutiv la Arenele Romane; un nou single “Monomaniac” lansat cu videoclip oficial

Carla’s Dreams s-au bucurat de susținerea fanilor care au venit în număr mare la Arenele Romane pentru concertul “Monomaniac” de pe 5 mai. Pentru al treilea an consecutiv, un eveniment sold out, în fața a 5000 de fani, veniți să se bucure de muzica artiștilor lor preferați, unde Carla’s Dreams au cântat în premieră live cel mai recent single “Monomaniac”, lansat cu câteva ore înainte de concert cu videoclip oficial.





Piesa “Monomaniac” a fost compusă și produsă de Carla’s Dreams cu Alex Cotoi, cel care a produs cele mai multe hituri ale artiștilor de pe ultimele două albume.





Videoclipul piesei “Monomaniac” a fost filmat în Chișinău, în regia lui Roman Burlaca, scenariu Roman Burlaca și Cristi Branca, DoP George Secrieru, producție BR Films și Global Records.





“’Monomaniac’ este mai mult un concept decât o piesă. Este un fel de rezumat la ceea ce am lansat în ultima perioadă. Perioada reieșită dintr-un șir destul de ciudat, dar în același timp interesant de circumstanțe și emoții. Aproape că am folosi cuvântul “răscruce”, dar totuși nu. Doar o etapă. Mai vin și altele. Multe sau puține - nu știm, dar suntem recunoscători pentru șansa de a scrie ce vrem și cum vrem. Și această “șansă” are două fețe:

una suntem noi și ceea ce vrem, dar a doua sunt oamenii noștri care, chiar dacă nu dictează ce să facem, apreciază eforturile și prin asta ne fac tot mai liberi în exprimare artistică, fapt pentru care le mulțumim cel mai mult. Perioada “Monomaniac” va avea mai târziu câteva epiloguri, dar în esență, s-a terminat pe 5 mai. Nu întrebați ce urmează, nici noi nu știm. Dar o schimbare de vibe se simte și în aerul de pe străzile orașelor prin care mergem și în locurile unde lucrăm. Am vrea încă o dată să le mulțumim celor ce au fost alături în această perioadă: You are Carla’s Dreams! V-am cuprins!” , au spus Carla’s Dreams.







Show-ul de la Arenele Romane a fost o producție impresionantă, cu efecte speciale, peste 300 de aparate de lumină inteligentă, 150mp2 de ecran led, surse puternice de laser, grafică vizuală dedicată conceptului Monomaniac, live feed Instagram înainte de show (pozele celor care postau pe Instagram și foloseau hashtag-ul #Monomaniac, apăreau pe ecrane, zece copii din corul radiodifuziunii la piesa “Unde”, Ana Munteanu desene live în nisip la piesele “17 ani”, “Formula apei”, “Frica” și “Animal de pradă”, tenori la “Beretta”, 18 balerine mici în alb și o balerină în negru pentru “Imperfect”, toți cei 5000 de oameni din Arene cu mănuși albe pentru “Ne bucurăm în ciuda lor” și invitații speciali ai serii: Blacklist cu piesa “Tequila”.



Din piesele interpretate nu au lipsit nici “Sub pielea mea”, “Te rog”, “Cum ne noi”, “P.O.H.U.I”, “Pe umerii tăi slabi” sau “Hobson’s Choice”.





Evenimentul a fost organizat de Global Records și Best Music, parteneri media Antena 1 și Radio ZU, susținut de LIDL, Make Up Forever, Nivea, Tucano, Tuborg, Alexandrion, Gitana, Vintage, Pizza Maestro, Arena Events, NRG Moldova (pentru visual effects) și Pyro Events (efecte speciale).



Acum un an la Arenele Romane, Carla’s Dreams au lansat albumul “Antiexemplu”, iar acum doi ani “NGOC”, două evenimente sold out, cu invitați speciali Vanotek, ANTONIA, Delia, Loredana Groza.





Carla’s Dreams au lansat anul acesta mai multe piese “413”, “17 ani”, “Poetic și murdar”, “Pe umerii tăi slabi” și “Monomaniac”. Urmează și alte piese, precum și concerte în România, dar și în Germania, Anglia și Canada.



Carla’s Dreams este jurat în două show-uri TV: X Factor și The Four– Cei patru.





Concert Carla’s Dreams Arenele Romane 2016