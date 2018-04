Carla's Dreams revin cu piesa “Poetic și murdar”. O lună până la cel de-al treilea concert Carla’s Dreams de la Arenele Romane

Carla's Dreams revin cu o nouă piesă care se numește “Poetic și murdar”, compusă de artiști și produsă de Alex Cotoi.

Carla’s Dreams – Poetic și murdar

https://www.youtube.com/watch?v=8hejldL9Bck&feature=youtu.be

Videoclipul piesei “Poetic și murdar” a fost filmat în Chișinău, în regia lui Roman Burlaca și DoP George Secrieru, echipa de la BR Films cu care Carla’s Dreams lucrează pentru toate piesele lor.

“A​ceastă piesă este dedicată celor care au avut norocul sau nefericirea de a fi "murdăriți" de viață, de lume, cu noroi, cu har. Poeți, invizibili adesea, care se nasc, trăiesc, mor printre și alături de noi. Acei "poeți" care simt viața, acei rebeli care văd altfel, acei "vecini" care nasc fraze zburătoare.​​ ​A​cei oameni care fac mereu pasul riscant dar adevărat pentru ei. Acei oameni care se diz​olvă în ura și neînțelegerea altora adesea. Prea des. Deși sunt aproape întotdeauna cei mai îndrăgostiți de lume, de viață”, a spus juratul de la The Four.

A mai rămas doar o lună până la cel de-al treilea concert consecutive pe care Carla's Dreams îl vor susține la Arenele Romane din Bucuresti: “Monomaniac” pe 5 mai de la ora 19:00, un eveniment Best Live și Global Records.

“Sunt multe feluri de a anunța un concert. Mai pompos sau mai simplu. Dar ținând cont că este al treilea de acest tip - considerăm că ne putem permite să spunem că este tradiție deja. Așadar:

Carla’s Dreams – “MONOMANIAC”

Arenele Romane, 5 mai.

Vă așteptăm! Și

V-am cuprins! ,)”, le-a transmis juratul „The Four” fanilor săi.

