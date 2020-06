Compozitorii Ennio Morricone şi John Williams, premiul Prinţesa de Asturias pentru Arte pe 2020

Juriul Premio Princesa de Asturias de las Artes a decis anul acesta să recompenseze doi compozitori de muzică de film: pe italianul Ennio Morricone (născut la Roma, în 1928) şi pe americanul John Williams (născut la New York, în 1932).

Fiecare are o activitate de zeci de ani, în care au semnat coloane sonore ale unora dintre cele mai cunoscute filme din istorie: de la „The Good, the Bad and the Ugly” (Morricone) la „E.T. the Extra-Terrestrial” (Williams).

Au colaborat de-a lungul carierei cu regizori precum Quentin Tarantino, Terrence Malick, Giuseppe Tornatore, Brian De Palma (Morricone), Steven Spielberg, Rob Marshall şi George Lucas (Williams).

John Williams a semnat peste 400 de coloane sonore şi a fost de cinci ori premiat cu Oscar, între altele. Palmaresul său cuprinde 25 de premii Grammy, 3 Globuri de Aur, 2 Emmy şi 7 BAFTA. Cu premiul Oscar a fost recompensat pentru muzica filmelor „Fiddler on the Roof” (1971), „Jaws” (1975), „Star Wars” (1977), „E.T. the Extra-Terrestrial” (1982) şi „Schindler's List” (1993).