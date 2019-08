Concertele lui Placido Domingo de la Philadelphia şi San Francisco, anulate ca urmare a acuzaţiilor de hărţuire sexuală

Concertele lui Placido Domingo de la Philadelphia şi San Francisco au fost anulate ca urmare a acuzaţiilor de hărţuire sexuală care i-au fost aduse. Opera din Los Angeles, al cărei director general este tenorul spaniol, a promis o anchetă, după ce opt cântăreţe şi o balerină au denunţat comportamentul nepotrivit al artistului, potrivit El Pais.

Philadelphia Orchestra Association "i-a retras invitaţia lui Placido Domingo de a participa la premiera concertului din 18 septembrie", după ce agenţia de ştiri Associated Press a publicat marţi mărturiile a nouă femei care l-au acuzat pe tenor de hărţuire sexuală. Această informaţie a fost comunicată prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, marţi după-amiază.

"Ne-am angajat să oferim un mediu sigur, de susţinere, respectuos şi adecvat pentru Orchestră şi personal, pentru artişti şi compozitori colaboratori şi pentru publicul şi comunitatea naostră. Informaţii despre artiştii din deschidere şi schimbările din program vor fi anunţate la o dată viitoare", au explicat ei într-un mesaj oficial publicat pe Twitter.

Aceasta este prima anulare a unei reprezentaţii de duminică după vestea că nouă femei l-au acuzat pe tenor de hărţuire sexuală.

Înainte, Opera din San Francisco a anunţat printr-un comunicat că anulează reprezentaţia programată duminică, 6 septembrie.

"Decizia de a anula concertul a fost luată ca urmare a informaţiei despre multiple învinuiri de hărţuire sexuală", a afirmat instituţia. "Deşi presupusele incidente nu au avut loc la Opera din San Francisco, compania nu poate să-l prezinte pe artist" pe scenă. Instituţia susţine că procedează în această manieră datorită angajamentului său pentru "standarde înalte" a conduitei profesionale.

Deocamdată, restul de concerte dumincale de pe agendă (Ungaria, New York, Elveţia şi Moscova) rămân programate aşa cum a anunţat AP.

"Credem că toţi angajaţii şi artiştii trebuie trataţi cu respect şi să se simtă în siguranţă la mediul lor de lucru", se arată în nota Operei din Los Angeles care precizează că va face o anchetă în legătură cu managerul său.

Mărturiile artistelor au fost publicate marţi de Associated Press, care a dezvăluit doar numele unei victime, mezzosoprana Patricia Wulf. Potrivit agenţiei americane, Domingo ar fi constrâns femeile să aibă relaţii sexuale cu el în schimbul unor slujbe iar cele care refuzau erau pedepsite din punct de vedere profesional.

Evenimentele ar data de la începutul anilor '80 şi s-ar fi petrecut de-a lungul a trei decenii.

"Este dureros să aud că am fost capabil să enervez pe cineva", a replicat tenorul pentru AP. "Standardele după care ne măsurăm astăzi, şi trebuie să ne măsurăm singuri, sunt foarte diferite de cum erau în trecut", a adăugat el.

Domingo, 78 de ani, este unul dintre cei mai admiraţi tenori din toate timpurile şi unul dintre cei mai puternici bărbaţi din muzica clasică internaţională. A jucat peste 150 de roluri în mai mult de 4.000 de reprezentaţii. În prezent, el continuă să cânte şi să regizeze, fiind şi director la Los Angeles Opera din California.

Opt cântăreţe şi o dansatoare au asigurat agenţia de ştiri că au fost hărţuite de Domingo, într-o atitudine pe care au descris-o drept voci secrete din lumea operei. Una dintre ele a mărturisit că Domingo a atins-o pe sub fustă şi alte trei au declarat că au fost sărutate în locuri precum garderobă, cameră de hotel şi la un prânz de afaceri.

"Acuzaţiile acestor persoane anonime care datează de acum 30 de ani sunt profund îngrijorătoare şi, aşa cum au apărut, inexacte. Chiar şi aşa, este dureros să aud că am fost capabil să enervez pe cineva sau le fac să se simtă inconfortabil, indiferent de cât timp am făcut-o şi în ciuda celor mai bune intenţii ale mele. Cred că toate interacţiunile mele şi relaţiile au fost întotdeauna acceptate şi consensuale. Oamenii care mă cunosc sau care au lucrat cu mine ştiu că nu sunt o persoană care poate răni, jigni sau jena pe cineva în mod intenţionat", este răspunsul oferit de tenor agenţiei de presă.

Niciuna dintre femei nu a putut oferi documente de niciun fel pentru a-şi susţine acuzaţiile, dar agenţia a vorbit "mai mulţi" colegi şi prieteni cărora acestea le-au povestit ce s-a întâmplat atunci.

Sursa : news.ro