Credeaţi că aţi scăpat?! Nici vorbă! "DESPACITO" revine pe primul loc şi doboară încă un record: "Mulţi veţi crede că este o nebunie"

Single-ul „Despacito” cântat de Luis Fonsi şi Daddy Yankee împreună cu Justin Bieber a revenit pe primul loc în topul Hot Latin Songs, stabilind un nou record.

„Despacito” a înregistrat, astfel, a 53-a săptămână în fruntea clasamentului unde a debutat în urmă cu 80 de săptămâni.

Piesa a revenit pe primul loc pentru prima dată din luna aprilie şi, potrivit datelor Nielsen Music citate de Billboard, acest lucru s-a datorat celor 15,9 milioane de streaming-uri înregistrate în Statele Unite.

„Optzeci de săptămâni... şi iată-ne. Săptămâna aceasta, (Despacito, n.r.) a revenit pe primul loc. Mulţi vor spune că este o nebunie, eu spun... ce binecuvântare!”, a scris Luis Fonsi pe contul său de Instagram.

În urmă cu o săptămână, melodia se afla pe locul al treilea în top. „Despacito” este cel mai urmărit videoclip de pe YouTube din toate timpurile, cu peste 5,3 miliarde de vizualizări.

„Despacito” a fost lansat în ianuarie 2017 şi a stabilit mai multe recorduri. A stabilit un record şi pe platforma Vevo, fiind cel mai vizionat videoclip în decurs de 24 de ore al unei piese cântate în limba spaniolă, cu 5,4 milioane de accesări.

Piesa a fost descărcată de 4,6 miliarde de ori în decurs de şase luni, potrivit datelor furnizate de Nielsen Music, citate de Billboard.

Single-ul a petrecut 16 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100, egalizând recordul stabilit de Mariah Carey şi Boyz II Men, cu „One Sweet Day”, în 1995-1996.

În noiembrie 2017, cântecul „Despacito” al lui Luis Fonsi a câştigat trofeele tuturor categoriilor la care a fost nominalizat în cadrul celei de-a 18-a ediţii a Latin Grammy Awards. „Despacito” a fost desemnată „Record Of The Year”, „Song Of The Year”, „Best Urban Fusion/Performance” (pentru remixul piesei la care colaborator a fost Justin Bieber) şi „Best Short Form Music Video”.

În aprilie 2018, melodia a câştigat şase premii Latin Grammy, la categoriile: „hot Latin song of the year”, „hot Latin song of the year, vocal event”, „airplay song of the year”, „digital song of the year”, „streaming song of the year” şi „Latin pop song of the year”.