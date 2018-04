Uiţi de "PERFECT" în zece secunde! Ed Sheeran a lansat o nouă piesă şi se anunţă HIT. "Happier", melodia de un milion de accesări pe zi!

Ed Sheeran, cel mai bine vândut artist la nivel global în 2017, continuă promovarea albumului ”÷” (”Divide”) cu un videoclip filmat pentru piesa ”Happier”. Melodia a fost compusă de Ryan Tedder și Benny Blanco și vorbește despre o relație a sa din adolescență.

"Îmi amintesc de o fată cu care am fost împreună în perioada școlii și despre care am scris în mare parte pe cel de-al doilea album. M-am întâlnit cu ea ulterior și am văzut-o cu actualul ei prieten. Mi-am dat seama că el este mult mai potrivit pentru ea decât am fost eu vreodată. Când i-am văzut împreună mi-am dat seama că noi nu am arătat așa niciodată cât am format un cuplu, noi nu am fost niciodată atât de fericiți. Așa că am avut o revelație, iar piesa este despre asta", a povestit Ed Sheeran în emisiunea lui Zane Lowe.