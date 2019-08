Festivalul George Enescu 2019. Program, bilete și tot ce trebuie să știi: muzica României

Anul acesta, Festivalul George Enescu 2019 ajunge la cea de-a XXIV-a ediție. Festivalul de muzică se va desfășura între 31 august – 22 septembrie. Anul acesta, Festivalul se desfășoară în mai multe locații din București: Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Sala Mică a Palatului și Teatrul Excelsior.

În festival vor fi interpretate 32 de lucrări de George Enescu. În total, festivalul va cuprinde 84 de concerte și recitaluri numai în sălile de concert din București, cu un estimat de peste 2500 de artiști din cele mai diverse colțuri ale lumii, 50 de naționalități lucrând împreună.

Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida, şi nouă orchestre de talie mondială. Directorul artistic al Festivalului Enescu este Vladimir Jurowski, celebrul dirijor ruso-britanic. Acesta e fiul dirijorului Michail Jurowski și nepotul compozitorului sovietic de muzică de film, Vladimir Michailovich Jurowski.

Festivalul George Enescu 2019 – Bilete

Prețurile abonamentelor la Festivalul George Enescu 2019:

ABONAMENT – TIP A – VALABIL PENTRU TOATE CONCERTELE DIN SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII (Sala Mare a Palatului) – SOLD OUT

Categoria I - 3080 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a - 2420 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a III-a - 1870 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a IV-a - 1320 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria Pensionari, Elevi, Studenți - 990 RON (inclusiv Timbru Muzical)

ABONAMENT – TIP B – VALABIL PENTRU TOATE CONCERTELE DIN SERIA RECITALURI ȘI CONCERTE CAMERALE (Ateneul Român) – SOLD OUT

Categoria I - 3105 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a - 2415 RON (inclusiv Timbru Muzical)

ABONAMENT – TIP C – VALABIL PENTRU TOATE CONCERTELE DIN SERIA CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPȚII (Ateneul Român)

Categoria I - 1840 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a - 1380 RON (inclusiv Timbru Muzical)

ABONAMENT – TIP D – VALABIL PENTRU TOATE CONCERTELE DIN MUZICA SECOLULUI 21 (Sala Radio) – Sold Out

Categoria I - 300 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a - 200 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Prețurile biletelor individuale la Festivalul George Enescu 2019:

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII (Sala Mare a Palatului) - SOLD OUT

Categoria I - 210 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a - 160 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a III-a - 130 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a IV-a - 95 RON (inclusiv Timbru Muzical)

SERIA RECITALURI ȘI CONCERTE CAMERALE (Ateneul Român) - SOLD OUT

Categoria I - 210 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a - 160 RON (inclusiv Timbru Muzical)

SERIA CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPȚII (Ateneul Român) - SOLD OUT

Categoria I - 210 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a - 160 RON (inclusiv Timbru Muzical)

SERIA CONCERTELOR DIN AULA MUZEULUI NAȚIONAL DE ARTĂ

Categoria I - 55 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a - 35 RON (inclusiv Timbru Muzical)

MUZICA SECOLULUI 21 (Sala Radio)

Categoria I - 50 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Categoria a II-a - 30 RON (inclusiv Timbru Muzical)

Festivalul George Enescu 2019 – Program

31 august

LA CETRA D’ORFEO „AY AMOR!”

ORCHESTRA FILARMONICII DIN BERLIN

1 septembrie

ORCHESTRA FILARMONICII DIN BERLIN

CEI 12 VIOLONCELIȘTI AI FILARMONICII DIN BERLIN

DIANA DAMRAU SOPRANĂ XAVIER DE MAISTRE HARPĂ

CAMERATA REGALĂ

MONTE PIANO TRIO

2 septembrie

JOYCE DIDONATO MEZZOSOPRANĂ DAVID ZOBEL PIAN

LUMINITZA PETRE VIOARĂ MIHAI UNGUREANU PIAN

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

3 septembrie

ORCHESTRA NAȚIONALĂ SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII POLONEZE

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

4 septembrie

ORCHESTRA NAȚIONALĂ SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII POLONEZE

ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII DIN BERLIN

5 septembrie

EUROPA GALANTE

ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII DIN BERLIN

ORCHESTRA DE CAMERĂ PELLÉAS

ORCHESTRA FILARMONICII „TRANSILVANIA” DIN CLUJNAPOCA

6 septembrie

ORCHESTRA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT

CAMERISTI DELLA SCALA

NEW EUROPEAN ENSEMBLE

7 septembrie

ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT

ORCHESTRA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

CHARLES RICHARD-HAMELIN PIAN

ORCHESTRA FILARMONICII „MIHAIL JORA” DIN BACĂU

JULIA FISCHER VIOARĂ HENRI BONAMY PIAN

8 septembrie

CAPELA DE STAT DIN DRESDA

ACCADEMIA BIZANTINA

DAVID GRIMAL ȘI ȘTEFAN ȘIMONCA-OPRIȚA

ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII DIN VIENA ORF

ENSEMBLE LINEA

9 septembrie

ALEXANDER KNIAZEV VIOLONCEL PLAMENA MANGOVA PIAN

CAPELA DE STAT DIN DRESDA

10 septembrie

ORCHESTRA DE CAMERĂ BUCUREȘTI – ION VOICU

ORCHESTRA ROMÂNĂ DE TINERET

ROLANDO VILLAZÓN TENOR CARRIE-ANN MATHESON PIAN

11 septembrie

ORCHESTRA FILARMONICII DIN MONTE-CARLO

ORCHESTRA SIMFONICĂ ACADEMICĂ DE STAT „EVGENY SVETLANOV”DIN RUSIA

12 septembrie

LA GRANDE CHAPELLE MADRID

ORCHESTRA SIMFONICĂ ACADEMICĂ DE STAT „EVGENY SVETLANOV”DIN RUSIA

ARDITTI QUARTET

PROGRAM SPECIAL CU SIR BRYN TERFEL GARETH JONES DIRIJOR ORCHESTRA FILARMONICII DIN MONTE-CARLO

13 septembrie

ORCHESTRA BAROCĂ DIN FREIBURG ȘI ZÜRCHER SINGAKADEMIE

ORCHESTRA FILARMONICII DIN OSLO

KREMERATA BALTICA

ORCHESTRA FILARMONICII „GEORGE ENESCU”

14 septembrie

ORCHESTRA ARMONIA ATENEA

ORCHESTRA FILARMONICII DIN OSLO

ORCHESTRA FILARMONICII REGALE DIN LIÈGE

MARC-ANDRÉ HAMELIN PIAN

ORCHESTRA FILARMONICII „MOLDOVA” DIN IAȘI

15 septembrie

ORCHESTRA FILARMONICII REGALE DIN

ORCHESTRA FILARMONICII DIN SIBIU

ORCHESTRA BAROCĂ DIN FREIBURG ȘI ZÜRCHER SINGAKADEMIE

ORCHESTRA NAȚIONALĂ A RADIODIFUZIUNII ROMÂNE & CORUL ACADEMIC RADIO

DAN ZHU VIOARĂ GERHARD OPPITZ PIAN

16 septembrie

TRIO NUOVA MUSICA CONSONANTE

ORCHESTRA ȘI CORUL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

MIDORI VIOARĂ JEAN-YVES THIBAUDET PIAN

17 septembrie

GERHARD OPPITZ PIAN

ORCHESTRA ȘI CORUL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

18 septembrie

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN ST. PETERSBURG

ORCHESTRA NAȚIONALĂ DIN LILLE

LES SOURDS-DOUÉS – “THE FOUR TIES”

19 septembrie

LABAROCCA

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN ST. PETERSBURG

SCRISORI ȘI MUZICĂ (BRIEFE & MUSIK) „ALLERLIEBSTER PAPA” DIN CORESPONDENȚA DINTRE LEOPOLD ȘI WOLFGANG AMADEUS MOZART (1779 – 1782)

BRITTEN SINFONIA

ORCHESTRA NAȚIONALĂ DIN LILLE ȘI CORUL FILARMONICII „GEORGE ENESCU”

20 septembrie

LES TALENS LYRIQUES

ORCHESTRA FILARMONICII „BANATUL” DIN TIMIȘOARA

ORCHESTRA ȘI CORUL FILARMONICII „GEORGE ENESCU” ȘI VOCALCONSORT BERLIN

CAMERATA SALZBURG

21 septembrie

ORCHESTRA REGALĂ CONCERTGEBOUW DIN AMSTERDAM

ORCHESTRA DE CAMERĂ MAHLER

LES TALENS LYRIQUES

ORCHESTRA SIMFONICĂ BUCUREȘTI

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY PIAN

22 septembrie

ORCHESTRA REGALĂ CONCERTGEBOUW DIN AMSTERDAM

ORCHESTRA DE CAMERĂ DIN BASEL

VOCALCONSORT BERLIN

ORCHESTRA NAȚIONALĂ A RADIODIFUZIUNII ROMÂNE

