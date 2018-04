“MAMI”, cel de-al patrulea album al Alexandrei Stan, se lansează prima dată în Japonia

Albumul de debut s-a numit “Saxobeats”, a urmat “Unlocked”, a continuat cu “Alesta”, iar acum, Alexandra Stan lansează deocamdată doar pentru Japonia cel de-al patrulea album intitulat “MAMI”.

Titlul nu este ales întâmplător, ci sărbătorește femeia latină, iubitoare, mamă a “tuturor băieților pierduți”, care se gândește mereu la fericirea celor din jur, dar în același timp nu uită să fie atentă cu ea însăși, să se iubească și să fie iubita/soția “caliente” pe care și-o dorește orice bărbat.

Alexandra Stan a ajuns la maturitatea în care “MAMI” o reprezintă întru totul, atât profesional, cât și personal, după cum spune:

“Fiecare album sugerează o etapă din viața mea de femeie. La “Saxobeats” mi-am arătat latura rebelă, tipică adolescenților care pășesc spre maturitate, la “Unlocked” m-am redescoperit și redeschis în fața publicului prin versurile pieselor, la “Alesta” am vrut să le ofer fanilor mei piese pe care se pot distra, iar la 28 de ani pot spune că mă simt cea mai femeie de până acum, de asta și albumul se numește “MAMI”. Mă cunosc, știu cine sunt, ce vreau și unde mă îndrept”.

Pentru cel de-al patrulea album din carieră, unde sunt incluse și single-urile deja lansate “Boy Oh Boy”, “Noi 2” și “Mami”, artista a lucrat cu producători din Elveția, Suedia, Canada, SUA, dar și România, iar majoritatea pieselor sunt scrise chiar de ea, albumul fiind pop-dance, pe ritmuri de latino.

După promovarea albumului “MAMI” în Japonia, Alexandra va pregăti lansarea albumului la nivel internațional, mai ales că piesele sunt compuse în așa fel încât să se regăsească toți fanii artistei, indiferent de naționalitatea acestora.

Tracklist:

1. Mami

2. Boy Oh Boy

3. India (feat. Kent Archie)

4. Round & Round

5. Whine It Up (feat. Jean Morel)

6. Ou la la

7. Thinking About You (feat. SUARK)

8. You Used To Know

9. Rablaton

10. Noi 2

11. Favorite Game

Albumul poate fi găsit pe iTunes aici.