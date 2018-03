Povestea senzationala a clipului „God’s Plan”, cu peste 262 de milioane de views pe youtube

articol scris de Ana-Maria Codreanu

Cu siguranta planul lui Dumnezeu a fost unul bun pentru oamenii din Miami atunci cand Drake si echipa sa de productie au inceput realizarea videoclipului „God’s Plan”.

Si, ca o rasplata cereasca, Drake ocupa locul I in topul muzical atat in SUA, cat si in Anglia, iar pe YouTube a depasit 262 de milioane de vizualizari in doar o luna.

Povestea videoclipului „God’s Plan” incepe cu un mesaj in care Drake anunta ca bugetul alocat pentru clip, 996.631 de dolari, va fi donat in intregime.

Primele cadre in care artistul impresioneaza cu gestul sau marinimos sunt cele in care intra intr-un supermarket si anunta ca va plati el produsele puse in cos, in limita a 50.000 de dolari, iar clientii norocosi ,deja aflati acolo,nu au mai trebuit sa plateasca pentru cumparaturi.

Apoi, Drake a continuat filmarea clipului la un colegiu din Miami, unde a oferit scolii 25.000 de dolari. A mai dat 50.000 de dolari unei studente de la Universitatea din Miami, 50.000 de dolari pentru un adapost pentru femei, 50.000 de dolari pentru un centru de tineret, 25.000 de dolari pentru programe postliceale si 20.000 de dolari pentru Departamentul de Pompieri Miami. Acestea fiind doar cateva acte de caritate regasite in videoclip.

Internetul a reactionat foarte bine la acest concept si a apreciat faptul ca in sfarsit un rapper nu arunca bugetul unui videoclip strict pe masini de lux, locatii scumpe şi dansatoare cat mai vulgare.

Videoclipul care a impresionat pana la lacrimi publicul, se incheie cu un mesaj dedicat mamelor din toata lumea si indemnul artistului de a avea grija de mame intotdeauna.

Mai bine vezi cu ochii tai ! Intra pe link si afla restul actelor de caritate impresionante facute de Drake.

Cine este Drake:

Aubrey Drake Graham , cunoscut sub numele de scena Drake, s-a nascut pe 24 octombrie 1986 in Toronto si este rapper, compozitor, producator si actor. A debutat ca actor jucand intr-o drama adolescentina, serialul de televiziune “Degrassi: The Next Generation “, la inceputul anilor 2000. Dorinta de a urma o cariera in industria muzicala ca rapper a aparut in 2007, imediat dupa lansarea mixtape-ului sau de debut “Room for Improvement”. In 200 , Drake a semnat pentru casa de productie a lui Lil Wayne, Young Money si Entertainment. In prezent se pregateste intens pentru a oferi fanilor lui urmatorul sau album.