Rapperul Roddy Ricch, pentru a patra săptămână neconsecutivă pe primul loc în Billboard 200

„Father Of All...” al trupei rock Green Day a debutat pe locul al patrulea, cu 48.000 de unităţi vândute. Acesta este primul album al grupului american de la „Revolution Radio” (2016), care a debutat pe primul loc în Billboard 200, şi a apărut după 25 de ani de la prima intrare în top a trupei - „Dookie” (locul 2, în ianuarie 1995).

Pe locul al cincilea s-a clasat Billie Eilish cu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, care a urcat o poziţie în clasament, după ce, în a 46-a săptămână de top, albumul a fost vândut în 45.000 de unităţi.

După ce săptămâna trecută debuta în fruntea Billboard 200, „Funeral” al lui Lil Wayne a coborât până pe şase, fiind vândut în 44.000 de unităţi.

Rapperul Pop Smoke a obţinut prima clasare în top 10, după ce „Meet the Woo, V.2” a debutat pe locul al şaptelea, cu 36.000 de unităţi vândute.

„Manic” al lui Halsey s-a menţinut pe locul al optulea, cu 34.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de top, „Kirk” al rapperului DaBaby a urcat trei locuri, până pe nouă, cu 32.000 de unităţi vândute în a 20-a săptămână, iar „Lover” al lui Taylor Swift a urcat o poziţie, până pe zece, cu 31.000 de unităţi vândute în a 25-a săptămână de la lansare.