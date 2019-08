Rapperul Young Thug, pentru prima dată în fruntea topului Billboard 200

Rapperul Young Thug s-a clasat pentru prima dată în fruntea topului Billboard 200, după ce albumul „So Much Fun” a fost vândut în 131.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 22 august.

Potrivit Nielsen Music, cele 19 piese de pe album au înregistrat 167,9 milioane de accesări pe platformele de streaming, reprezentând 125.000 SEA (streaming equivalent album).

Acesta este al optulea album consecutiv al lui Young Thug care ajunge în top 40 şi al cincilea, în top 10.

Pe locul al doilea în clasamentul actual Billboard 200 a debutat Lionel Richie cu albumul live „Hello From Las Vegas”, vândut în 65.000 de unităţi. Richie nu a mai fost prezent în clasamentul american al albumelor din 2012, când „Tuskegee” a debutat pe locul secund, în luna aprilie, şi două săptămâni mai târziu a ajuns pe primul loc.

„Hello From Las Vegas” este al şaselea album al artistului care ajunge în top 10. Este cel mai bine clasat album live de la „Live In No Shoes Nation” (noiembrie 2017) al lui Kenny Chesney.

Compilaţia „Quality Control: Control the Streets, Volume 2” a debutat pe locul al treilea, cu 63.000 de unităţi vândute. Albumul cuprinde piese ale unora ca Migos, Lil Baby, Lil Yachty şi City Girls - artişti ai Quality Control.

Billie Eilish cu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” şi Ed Sheeran cu „No.6 Collaborations Project” şi-au menţinut poziţiile în top, a patra, respectiv a cincea, cu 43.000 de unităţi vândute în a 21-a săptămână, respectiv 39.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la debut.

Lizzo şi „Cuz I Love You” au urcat un loc, până pe şase, cu 35.000 de unităţi vândute în a 18-a săptămână de la lansare, iar Chris Brown şi „Indigo” au coborât un loc, până pe şapte, cu 32.000 de unităţi vândute în a opta săptămână de la debut.

Rapperul Rick Ross şi „Port of Miami 2” au coborât şase poziţii în top, până pe opt. Albumul a fost vândut în a doua săptămână de la lansare în 29.000 de unităţi.

„Free Spirit” al lui Khalid s-a menţinut pe locul al nouălea, cu 27.000 de unităţi vândute în a 20-a săptămână de top.

Shawn Mendes a urcat un loc, până pe zece, după ce albumul omonim a fost vândut în 27.000 de unităţi în a 65-a săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).

Sursa : news.ro