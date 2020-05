Statuie dedicată muzicianului Little Richard, în oraşul în care a copilărit

Little Richard, pe numele real Richard Wayne Penniman, a murit pe 9 mai, în Nashville, la vârsta de 87 de ani. El a fost înmormântat săptămâna trecută în cimitirul Oakwood University din Huntsville, Alabama.

Un fond înfiinţat de Friends of the Little Richard House şi de Community Foundation of Central Georgia va fi folosit pentru achitarea statuii şi a unei replici a stelei primite de el pe Hollywood Walk of Fame, potrivit Billboard.

Fondul va fi folosit, de asemenea, pentru a sprijini organizaţiile care oferă educaţie muzicală elevilor ce provin din familii cu venituri medii şi mici din Bibb County şi Middle Georgia.

Obiectivul este ca statuia să fie amplasată până pe 5 decembrie, când Little Richard ar fi împlinit 88 de ani.