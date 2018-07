Un Elvis Presley al anului 2018. ZAYN topeşte inimile domnişoarelor din întreaga lume cu un cover nemuritor. "Can't Help Falling In Love", într-o variantă de senzaţie!

După ce în urmă cu câteva zile, Zayn lansa un cover după piesa lui Beyonce, "Me, Myself And I", iată că acesta revine cu o interpretare a unei melodii clasice, "Can't Help Falling in Love", a lui Elvis Presley.

"Can't Help Falling in Love" are acum o versiune nouă, iar rezultatul este pe măsura așteptărilor. Artistul urmează să lanseze cel de al doilea album de studio anul acesta, iar odată cu filmarea în care interpretează melodia lui Beyonce, Zayn și-a anunțat fanii că le mai pregătește și alte surprize.

Fostul concurent de la X FACTOR nu a oferit detalii despre data de lansare a discului, însă probabil va conține piese precum "Entertainer", "Let Me", "Still Got Time" (în colaborare cu PartyNextDoor) sau "Dusk Till Dawn" (împreună cu Sia).