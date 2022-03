(P) Pictura pe numere – soluția ideală dacă adori să pictezi, dar nu ai talent!

Pasiunea pentru culori nu are legătură cu talentul! Poți fi total netalentat la desen, însă extrem de atras de combinatul culorilor și așternerea vopselurilor pe pânza imaculată. Dacă te-ai săturat de picturi abstracte și vrei să dai viață propriului tablou, acum ai ocazia!

Fie că ești doar atras de culori sau dorești să-ți exersezi tehnica picturală, poți alege pictura pe numere și vei reuși să-ți realizezi propriul tablou.

Ce este pictura pe numere?

Acest tip de pictură este considerat o formă educativă de petrecere a timpului liber. Cu ajutorul acestei tehnici, vei reuși să îți pictezi singur tablourile preferate, cu care să îți decorezi casa.

Pictura pe numere începe de la un desen împărțit în diverse zone, fiecare zonă este numerotată cu un anumit număr ce corespunde unei culori. Zonele marcate trebuie pictate potrivit culorilor indicate, iar la final, schița pe care lucrezi va ajunge să se transforme într-un tablou adevărat, asemănător cu cele pictate de artiști renumiți și experimentați.

Autoarea Bülent Atalay redă în cartea ei un fragment în care vorbește despre modul în care Leonardo da Vinci își învăța ucenicii să picteze.

”Pictura pe numere poate să nu pară a fi extraordinară. Și, totuși, Leonardo da Vinci însuși folosea o strategie asemănătoare a acestei tehnici, punându-și asistenții să picteze zone de lucru pe care le avea deja schițate și numărate”, scrie Bülent Atalay, în cartea sa Math and the Mona Lisa: The Art and Science of Leonardo da Vinci.

De ce să alegi să pictezi tablouri pe numere?

Poate nu vrei să ajungi un Leonardo da Vinci, însă acest tip de pictură are numeroase beneficii asupra vieții și activității tale.

Iată 5 motive pentru care să alegi un kit de pictură pe numere:

te relaxezi – pictura este un mod de petrecere a timpului liber cate te ajută să te detașezi de problemele existențiale. Atunci când vei picta, vei avea ocazia să călătorești mental în locuri în care poate, altfel, nu ai reuși să ajungi. Fie că alegi un peisaj sau pictarea animalului preferat, modul în care vei așeza culorile cu pensula pe pânza imaculată are un puternic efect relaxant;

– pictura este un mod de petrecere a timpului liber cate te ajută să te detașezi de problemele existențiale. Atunci când vei picta, vei avea ocazia să călătorești mental în locuri în care poate, altfel, nu ai reuși să ajungi. Fie că alegi un peisaj sau pictarea animalului preferat, modul în care vei așeza culorile cu pensula pe pânza imaculată are un puternic efect relaxant; reduce stresul – pictura te invită la visare, iar culorile lasă urme și în sufletul tău, nu doar pe pânza albă. Pentru a putea realiza combinațiile de culori potrivit indicațiilor, vei avea nevoie de concentrare maximă, ceea ce te va deconecta de la rutina zilnică și te va face să uiți, pentru o perioadă de timp, de problemele stresante și îți va oferi posibilitatea de a vedea problemele dintr-o altă perspectivă;

– pictura te invită la visare, iar culorile lasă urme și în sufletul tău, nu doar pe pânza albă. Pentru a putea realiza combinațiile de culori potrivit indicațiilor, vei avea nevoie de concentrare maximă, ceea ce te va deconecta de la rutina zilnică și te va face să uiți, pentru o perioadă de timp, de problemele stresante și îți va oferi posibilitatea de a vedea problemele dintr-o altă perspectivă; timp de calitate – cu ajutorul acestei tehnici, poți picta împreună cu copilul sau partenerul tău. Puteți lucra, în paralel, la pânze cu aceeași temă sau cu teme diferite și să vă sfătuiți și să vă descoperiți pasiuni comune;

– cu ajutorul acestei tehnici, poți picta împreună cu copilul sau partenerul tău. Puteți lucra, în paralel, la pânze cu aceeași temă sau cu teme diferite și să vă sfătuiți și să vă descoperiți pasiuni comune; cadou original – un tablou pictat chiar de tine, după o fotografie dragă, poate fi unul dintre cele mai inspirate și neașteptate cadouri pe care le poți oferi unei persoane dragi;

– un tablou pictat chiar de tine, după o fotografie dragă, poate fi unul dintre cele mai inspirate și neașteptate cadouri pe care le poți oferi unei persoane dragi; decor inedit – șevaletul cu pânza în lucru, setul de pensule și vopselele pot constitui și un element de decor inedit și original din biroul sau livingul tău;

