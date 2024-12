A mai rămas o singură zi din 2024, iar planurile pentru seara care marchează trecerea dintre ani sunt aproape gata!

Antena 1 le aduce telespectatorilor un super show care va marca multiple momente în premieră și surprize de neratat! Revelionul cel neBUN. Duelul Starurilor începe pe 31 decembrie, de la ora 20:00.

10 motive pentru care nu ar trebui să ratezi petrecerea finalului de an: Revelionul cel neBUN. Duelul Starurilor, la Antena 1!

Pentru cei de acasă care încă mai stau pe gânduri, iată 10 motive pentru care programul este de neratat!

1. Show-ul va fi prezentat, în premieră, de doi dintre cei mai apreciați artiști din țară, iubiți pentru toate momentele pe care le-au creat împreună. Ilona Brezoianu și Florin Ristei vor fi alături de toți invitații serii, vor comenta fiecare Duel și vor anunța câștigătorii.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: În ce loc inedit a ales Mirela Vaida să petreacă Crăciunul anul acesta cu familia. Cum s-au pozat și ce a transmis

2. Pe scenă vor avea loc 10 dueluri muzicale senzaționale între artiști care nu au mai fost niciodată în această ipostază. Acestea sunt: Delia vs Zdob și Zdub, Ștefan Bănică vs Iris, Mioara Velicu vs Maria Dragomiroiu, Adi Minune vs Jean de la Craiova, Aurelian Temișan vs Cătălin Crișan, Azur vs Generic, Connect-R vs Puya, Direcția 5 vs Voltaj, Luis Gabriel vs Bogdan de la Ploiești, Fly Project vs Randi. Aplauzele și uralele celor care se vor afla în public vor decide câștigătorii fiecărei bătălii.

3. Întreaga seară, unele dintre cele mai iubite vedete se vor afla la mese și vor face ca atmosfera să fie una de petrecere. JO, Bella Santiago, Ruby, Liviu Teodorescu, Shift, WRS, Maria Buză, Alexia Țalavutis, Valentin și Codruța Sanfira și mulți alții vor cânta, dansa și aduce starea de bine.

4. Unii dintre cei mai cunoscuți actori din România, precum Magda Catone, Claudiu Istodor, Adriana Trandafir, Paula Chirilă, Anca Țurcașiu, Andreea Samson, Cornel Palade au pregătit momente speciale, care-i vor face pe cei de acasă să râdă cu gura până la urechi.

Citește și: Karmen Minune şi Mădălin Ionescu dau startul distracţiei de Revelion la Antena Stars

5. Tot voia bună și râsul la cote înalte vor fi aduse de două roast-uri de senzație, pregătite de Cosmin Natanticu.

6. Cine s-ar fi gândit că Donald Trump și Dana Budeanu ar putea ajunge... împreună... la Insula Iubirii și Power Couple? Vă spunem noi! Radu Bucălae, Ioana State și Romică Țociu, care au pregătit două scenete spumoase.

7. Loredana, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Robert Tudor, Pepe, Cornelia și Lupu Rednic, Mahala Rai Banda, Oana Radu, Jador, Lavinia Pîrva, Nea Mărin, Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor sunt doar o parte dintre invitații speciali ai serii, care au pregătit super interpretări ale unor melodii fredonate de o țară întreagă.

Citește și: Cum va circula metroul de Revelion. Programul special al Metrorex pentru noaptea de Anul Nou

8. Miezul nopții va fi completat de o surpriză! Florin Răducioiu, unul dintre jucătorii români de fotbal reprezentativi ai generației sale și mulți alții pe care-i vor descoperi cei de acasă, își vor face apariția și vor povesti despre Campionatul Mondial care va fi putea fi urmărit, în exclusivitate, la Antena 1, în 2026 și 2030.

9. Un moment manifest, pregătită de Radu Țibulcă, va pune pe gânduri și va surprinde o realitate a anului ce tocmai se încheie.

10. Pentru că nu ați vrea să fiți singurii care nu știți pe 1 ianuarie ce s-a întâmplat la cea mai tare petrecere a finalului de an!

Nu ratați mâine, 31 decembrie, de la ora 20:00, Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!