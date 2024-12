Elwira Petre a împlinit 43 de ani. Ce urări emoționante a primit de la soțul Mihai Petre și de la Catinca, fiica lor cea mare

Elwira Petre a împlinit 43 de ani și a mărturisit că este mândră de realizările sale. Soția lui Mihai Petre a primit o mulțime de urări din partea celor dragi.

Dansatoarea Elwira Petre a mărturisit că pe când avea 16 ani și-a scris o listă de dorințe iar acum, la 43 de ani, constată cu mândrie că și-a îndeplinit visurile.

„Când am împlinit 16 ani, antrenorul meu de atunci (care din păcate nu mai este printre noi), mi-a cerut să fac o listă cu cele mai îndrăznețe dorințe, ce mi-aș dori eu să mi se întâmple în viață. Am scris multe atunci, câteva pagini. Iar primele nu erau să am mașini sau bani- era să am o FAMILIE. Uneori scot această listă să-mi reamintesc câte am realizat și sunt mândră de mine. Și fără niciun strop de ego pot spune că sunt un om bun. La asta au contribuit acești 43 de ani. Unii mai prietenoși cu mine, alții mai puțin. Nu am fost niciodată mai recunoscătoare pentru tot ce am în viață ca acum”, a transmis Elwia Petre în ziua în care a mai adăugat un trandafir în buchetul vieții.

Mihai Petre i-a făcut și el o urare soției sale.

„La mulți ani! Te voi iubi mereu să știi, pentru tot ce a fost , ce este , ce va fi, și chiar pentru ce nu va fi”, a scris juratul Te cunosc de undeva! în dreptul unui colaj de fotografii în care apare alături de soția sa.

„M-ai făcut să plâng, iubirea mea!”. Ce urări speciale a primit Elwira Petre de ziua sa de naștere

Urarea Catincăi, fiica cea mare a soților Petre, a făcut-o pe sărbătorită să plângă.

„La mulți ani mamiiiiii!!!! Te iubesc mult, mult, mult ! Îți mulțumesc pentru că ești mama mea, pentru ca ești acolo mereu și pentru că ai avut și ai încredere în mine!”, a scris frumoasa Catinca în deptul unei fotografii în care apare alături de mama sa.

De ziua sa de naștere, Elwira Petre a fost răsfățată cu tort, flori și urări speciale din partea familiei, prietenilor, elevilor de la sala de dans, dar și din partea fanilor. Superba și talentata Elwira Petre este o prezență extrem de îndrăgită și de apreciată în showbizul românesc.

