5 idei de cadou pentru un cuplu proaspăt căsătorit

Asa cum este obiceiul la noi, de foarte multe ori se pastreaza traditia ca la petrecerea nuntii unui cuplu tanar sa se daruiasca diferite atentii care de care mai atractive si mai interesante. Acestea sunt formate adesea din bani, dar nu este exclus ca tinerii insuratei sa primeasca produse folositoare pentru casa sau alte cadouri nastrusnice din partea celor mai apropiati prieteni. Atunci cand doi tineri sa hotarasc sa isi uneasca destinele in vederea formarii unei familii, ne referim si la o casa noua, asadar putem vorbi despre un spatiu numai bun de a fi amenajat si decorat dupa propriile gusturi.

Si cum orice cuplu aflat la inceput de drum are nevoie de un imbold pentru a porni cu dreptul in noua viata, iata cateva idei de cadouri care pot fi cu adevarat apreciate, dupa cum urmeaza:

O excursie

Ce poate fi mai potrivit pentru un cuplu proaspat casatorit decat o excursie considerata ca si o luna de miere?! Chiar daca de cele mai multe ori aceasta luna este de fapt, transformata in cateva zile, cu siguranta acest cadou nu ar cum sa nu fie apreciat de catre familia nou formata.

Fiind un gen de cadou ceva mai pretentios din punct de vedere financiar, aceasta poate fi realizabil daca prietenii se grupeaza si reusesc sa stranga suma potrivita achizitionarii. Atentie totusi la destinatia aleasa si mai ales la perioada in care cuplul este disponibil pentru a calatori.

Mobila de casa noua

Noul cuplu are deseori nevoie de ajutor, motiv pentru care invitatii ofera daruri care mai de care mai folositoare. Sigur, ca de cele mai multe ori acestea vin din partea familiei sau nasilor, ca atare o mobila pentru dormitor de la tamos.ro poate fi o alegere mai mult decat inspirata daca stiti sigur care sunt gusturile si nevoile reale ale insurateilor.

Daca doriti sa faceti o investitie intr-un cadou consistent, mergeti pe un cadou care sa fie in primul rand util.

Articole de decor personalizate

Cadourile personalizate au inceput sa fie din ce in ce mai apreciate de catre foarte multe persoane, prin urmare acestea pot constitui o idee pentru care merita sa faci o cercetare amanuntita. Chiar daca par simple obiecte decorative, acestea pot individualiza spatiul locuit si in plus, ii dau nota personala prin care ar trebuie sa se remarce orice loc pe care il consideram “acasa”.

Ele pot fi formate din: picturi in ulei, portrete, rame fotografice personalizate sau chiar accesorii reprezentative pentru cuplul casatorit.

Obiecte de uz casnic

Fie ca este vorba despre frigider, aragaz sau masina de spalat, acestea obiecte completeaza o casa care se pregateste sa fie locuita. In functie de gusturi, preferinte si coordonatele casei, acestea trebuie sa se integreze armonios cu restul locuintei si sa isi gaseasca rapid intrebuintarea.

Voucher card

Daca totusi stiti ca tinerii casatoriti sunt ceva mai pretentiosi si prefera sa isi aleaga singuri obiectele pentru casa, mergeti pe o varianta sigura si mult mai eficienta: cea a unui voucher card intr-un magazin de specialitate. Pe de o parte, in acest fel cadoul poate fi ales in functie de toate caracteristicile dorite, iar pe de alta parte, tinerii vor fi mai entuziasmati de faptul ca pot sa investeasca cat considera in fiecare obiect in parte.